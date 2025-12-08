Анелия направи най-големия комплимент на Гала

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Анелия гостува на Гала в „На кафе” по Нова телевизия за да представи новата си песен и да разкаже за голям концерт, който подготвя отсега за догодина. Още с началото на разговора попфолк звездата направи възможно най-големия комплимент на водещата.

Анелия разказа, че си ляга рано и много бързо заспива. Предната вечер не било така, защото се вълнувала, че ще гостува при Гала.

„Нещата в нашия жанр се променят, търсят се повече ритмични песни, а не балади. Аз мисля комерсиално, но не искам да изгубя това, което ме вълнува като творец”, обясни певицата.

„Малко прекалих с романтиката”, приза Анелия и обеща повече хитове за дансинга.

Звездата призна, че много е внимавала за текстовете си, защото е вярвала, че каквото изпее, ѝ се случва в живота. Сега обаче имала друг поглед върху нещата, след като много дълбоко навлязла в изучаването на психология, обясни Анелия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!