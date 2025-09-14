Анелия призна за катастрофата с детето пред Мон Дьо: Много хора ме нападнаха, а не знаеха истината

Анелия направи едно от най-силните и шокиращи признания в своята кариера – за тежката катастрофа миналата година, при която пострада дете.

Звездата призна, че именно този инцидент я е променил завинаги и я е накарал да живее по-смирено.

„Трудните моменти ме научиха да навеждам глава и да искам прошка. Човешките неща осмислят живота ми, а излишната суета е дори смешна. Миналата година имах една тежка катастрофа с моята дъщеря и осъзнах, че животът е най-важното нещо. Суетата, известността, парите – всичко това е напълно излишно“, сподели изпълнителката пред Мон Дьо, предаде Блиц.

Певицата разкри, че след инцидента се е разделила с личния си шофьор, който я е возил. „В другата кола имаше дете, което пострада. Давам си сметка, че семейството преживя тежко това. Ние нямахме как да окажем първа помощ, защото не можехме да излезем от колата. На нас ни помогнаха, извадиха ни. Но съм се интересувала какво се случва с детето и се радвам, че то е добре. Много хора ме нападнаха, а не знаеха истината“, каза още Анелия.

Тя призна, че често е чувала обвинения, че е „безчувствена“, но подчерта, че това не е вярно: „Аз съм силна, но не съм безчувствена. Тежи ми, че не успях да балансирам работата и личния живот.“

Анелия сподели и своите философски изводи: „Искам животът ми да е с лекота. Наскоро бях прочела, че страхът не е за жените, а за мъжете – за тях е важно да носят отговорността за семейството. Нямаше да стигна до тук, ако не бях потискала егото си в определени ситуации.“

Певицата разказа и за предстоящите си планове – през следващата година ще отбележи 25 години на сцена с голям концерт, в който ще се включат избрани колеги и гост-музиканти. „Искам да има много музика, но и душа в този концерт“, подчерта тя.

Анелия не подмина и темата за личния си живот, като откровено говори за връзката си с бизнесмена Любомир Захаринов: „Тази любов беше хубава, но и двамата сме със силни характери и имаме големи различия. Конфликтът между нас беше свързан с дете, а аз на този етап не бях готова да родя. Той винаги ще бъде специален човек за мен и се надявам да бъде щастлив.“

С признанията си Анелия за пореден път доказа, че зад образа на силната и успяла жена стои човек, който умее да се смирява, да се учи от болката и да върви напред с любов към музиката и публиката

