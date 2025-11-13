Анемоне – нежна красота!

Анемоне е изключително красиво цвете, което поклаща нежните си цветове при всеки полъх на вятъра, откъдето идва и името му. На гръцки anemos означава вятър, а у нас народното му название е вятърниче или ветреница. Анемонето е от семейство Лютикови.

Неговите нежни цветове са обагрени в различни краски и то може да вирее както градината, така и саксии на балкона или терасата.

Най-известните сортове анемоне, които можете да откриете в нашия сайт, са:

Blanda – наричат го още балканско анемоне. Цъфти в синьо, розово и бяло през месеците март и април. То е ниско и е много подходящо за почвопокривно растение или за засаждане в саксии.

Coronaria – познато още като венецианско анемоне. Цветовете, в които ще го срещнете, са червен, лилав, син и бял. Цъфти по-късно, в периода април-юни.

Горско анемоне (Nemorosa) – то цъфти само в бял цвят и се среща диворастящо в България. Цъфти през април и май.

Японско анемоне – (Hupehensis) – много красив сорт с розови и бели цветове. Периодът му на цъфтеж е най-късен – от август до октомври. Това е сортът, който има високи стъбла и е много подходящ за букети.

Отглеждане в градина

Ако сте решили да отгледате анемоне в градината е важно да изберете правилното място. То трябва да е полусенчесто, защото цветето не вирее добре на пряка слънчева светлина или сянка. Важно е да е защитено от вятър и течения, защото както вече уточнихме, то е чувствително на всеки полъх.

Вирее в лека, добре дренирана почва, богата на хумус. Добре е поливките да са умерени, за да няма опасност от преовлажняване и загниване. Можете да го засаждате и през есента и през пролетта на дълбочина около 6-8 см. Клубените се засаждат със заострената част нагоре, но ако не можете да определите, кой край е заострен, опитните градинари съветват да засадите клубена настрани и той сам ще си намери пътя нагоре. Друг съвет е преди засаждане да накиснете клубените във вода за 6-8 часа.

Анемонето е едно от малкото цветя, които са подходящи за отглеждане в алпинеуми. С него може да оформите и красиви букети.

В саксия

Друг много предпочитан вариант на отглеждане на анемоне е в саксии у дома или на балкона. За този вариант е важно да изберете правилния вид. Най-подходящи са Coronaria и Blanda. Втората важна стъпка е да изберете правилната саксия. Тя трябва да е с дълбочина поне 20 см. Добре е да е керамична или глинена, но не е задължително. Много е важно да има отвори на дъното.

Следващият много важен момент е дренажът. Задължително на дъното поставете керамзит, камъчета или пясък. След това поставете торф за цветя. Преди засаждане може да накиснете клубените във вода, за да се събудят. След това ги засадете на дълбочина около 5 см със заострената част нагоре. Отново ще повторим, ако не можете да определите кой точно край е заостреният край, засадете клубена настрани. Полейте след засаждане.

За саксията изберете такова място, което да е далеч от силното обедно слънце. Оптималната температура е 12-18 градуса. Ако е много топло анемонето не цъфти. Не прекалявайте с поливките. Подхранвайте по време на цъфтеж с тор за цъфтящи.

Когато анемонето прецъфти, оставете листата да пожълтеят като постепенно намалявате поливките. След това изрежете мъртвите листа. Единият вариант е да извадите клубените и да ги съхранявате в хартиени пликове на хладно и тъмно място. Другият вариант е да ги оставите в саксията, а нея да държите на остъклен балкон или в маза, без поливане. Когато решите да събудите анемонето през следващия сезон – изнесете го на слънце и започнете постепенно да го поливате.

Анемонето е цвете, което можете лесно да отгледате и което ще ви радва дълги години с красотата си. Опитайте! Струва си!

Източник на изображенията: Pixabay.com

