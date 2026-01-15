Анестезиолог: Държавата да се намеси и да помогне на МБАЛ "Св. Анна" във Варна

Снимка: МБАЛ "Св. Анна"

Държавата трябва да влезе във функциите си и да помогне за оздравяването на финансовото състояние на МБАЛ "Св. Анна". Спешната болница, която е стратегическа за Варна и региона, трябва да функционира нормално. Това каза за Радио Варна д-р Борислав Чалъков, анестезиолог в болницата, който подкрепя символичния протест на персонала, с който се настоява за достойни възнаграждения.

Според него държавата трябва да се задейства бързо, за да може лечебното заведение да получи неизплатените средства от институциите.

Болницата има неразплатени от Здравната каса около 1,3 милиона лева за последната година, за реално извършени дейности, за които касата не е платила, обясниха от управлението.

Ако някой очаква нашата болница, с типа дейност, която осъществява, да бъде печеливша и да генерира средства за държавата, това няма как да стане, каза д-р Чалъков.

Той изрази надежда, че ще се намери решение за кризата, а лекари, медицински сестри и санитари ще си получат неизплатените възнаграждения.

