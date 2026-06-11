Ангел Георгиев от "Възраждане" се отказва от имунитета си

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Депутатът от "Възраждане" Ангел Георгиев обяви, че за пореден път ще се откаже доброволно от депутатския си имунитет по дело, свързано с протестите срещу безводието през 2020 г. Според него обвиненията са неоснователни и представляват форма на политически натиск срещу него и партията.

"Това е поредното политически мотивирано дело, което се използва за натиска спрямо мен и спрямо "Възраждане". Шеста година тече. Въобще не ме притеснява. Ще си дам имунитета за пореден път.", каза Ангел Георгиев, цитиран от БНТ.

Той припомни, че делото е свързано с протест пред Министерския съвет през 2020 г. заради водната криза и отрече да е упражнявал насилие срещу полицейски служители. По думите му именно той е бил обект на агресия от страна на полицията.

"Не само че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив – бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях ударен в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката.", твърди депутатът от "Възраждане".

Според Георгиев срещу него е повдигнато "абсолютно измислено и скалъпено обвинение", че е ударил полицейски служител с прът и полицайка в челото. Той посочи, че съществуват видеокадри, които според него поставят под съмнение твърденията на обвинението.

"Същата полицайка има кадри, как си оправя прическата, гледайки стъклата на сградата, защото те са огледални", допълва Георгиев.

Депутатът от "Възраждане" свърза случая с действия на политически опоненти.

"Това е поредното политически мотивирано дело от репресивните инструменти, които ГЕРБ и ДПС са овладели. Делото, виждате, продължава и по време на управлението на Румен Радев. Нищо, че е започнало от ГЕРБ и ДПС.", посочи още Ангел Георгиев от "Възраждане".

Редактор "Екип на Петел",

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