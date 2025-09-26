Ангел Грънчов: Емблемата на Спартак е най-важна

Снимка ФК Спартак

Стожерът в защитата на Спартак Варна Ангел Грънчов разкри как се е завърнал в отбора. Преди това да се случи той изигра един мач от този сезон за Фратрия и вкара първия гол при успеха над Черноморец Бургас с 2:1 в първия кръг във Втора лига.

Ангел призна, че винаги е искал да играе за „соколите“, но за завръщането му при тях пръст е имала и съдбата.

„Спартак ми е тръпка и не исках да го напускам, но се случи така, че старото ръковдство не ми остави избор. Когато през лятото преминах във Фратрия, там разчитаха на мен. Избраха ме и за втори капитан, и не беше най-удобния момент да напусна. Но един ден всичко се преобърна, когато минавах край стадион „Спартак“ и влязох вътре. Там заварих случайно новите шефове Алекс Илиев и Мартен Демирев. Проведохме един неформален разговор, по време на който подвърдих желанието си, че искам да се върна, но и казах, че сам не мога да инициирам разговори за това. Впоследствие се водиха преговори между двете ръководства и се стигна до щастлива за мен развръзка, тъй като Фратрия в лицето на собственика Виктор Бакуревич направи голям жест, след като в началото имаха доста високи претенции“, започна пред Nostrabet.com Ангел Грънчов.

„Успяхме да стигнем до разбирателство, не и без моя помощ, тъй като аз самия платих лично половината си трансфер. Докато преговорите бяха в начална фаза, спортния дирктор Денис Васин ме попита дали ще могат да разчитат на мен за мача от първия кръг. Уверих го, че ще играя, и се радвам, че спечелихме, че вкарах гол и помогнах за победата. Дни след срещата вече започнаха конкретни преговори за мен и колко пари ще струвам. Щастлив съм, че се стигна до споразумение, и аз се върнах в Спартак с една, единствена цел – да помагам с кавото мога. Както на терена като футболист, така и извън него с всевъзможни неща гледам да помагам на новото ръководство. Радвам се също, че моя трансфер постави началото на едно ползотворно сътрудничество между Спартак и Фратрия, което се надявам да продължи да се развива във времето“.

„Това, което виждам сега в Спартак е, че новите шефове промениха отношението към футболистите и професионализма при вършене на работата. Те са много по-организирани и много по-целенасочени, макар и при недостиг на средства, и дават всичко от себе си клуба да го има. Помните с какъв състав Спартак започна първенството. Треньорът пък дойде една седмица преди първия официален двубой. А виждате в момента какъв е състава и отбора, и как се справя треньорското ръководство. Заслугата обаче нещата да вървят в този сложен момент за клуба е и на ръководството, което работи неуморно за едно по-добро бъдеще на Спартак“.

„Дори в първите мачове, в които нямахме победа, аз виждах позитивно развитие на този обновен Спартак. Затова вярвах, че рано или късно добрите игри и резултати ще дойдат, както и става. Може би мача, в който Спартак най-много ми хареса, и допълнително ме увери и убеди, че трябва да направя всичко възможно, за да се върна, бе срещу ЦСКА в София. Тогава можехме да губим с 0:3 до средата на първото полувреме, но изравнихме и после можеше и да победим. Гледах срещата по телевизията в очакване преговорите с Фратрия да се финализират, и като страничен наблюдател видях една увереност и положителна настройка в играчите на Спартак. Това ме зареди с още енергия и амбиция, и ми даде сили за предстоящите битки за спасението на клуба“.

„Относно Гьоко Хаджиевски, може би от всичко, което съм видял аз във футбола, той далеч повече е видял. Изключително опитен и уравновесен човек, който е видял толкова много и е преминал през толкова много във футбола и живота. Той работи с мотивация, хъс и жар, които са рядко срещани. Изключително позитивен и предразполагащ човек, и това е една от основните причини нашите млади играчи да показват качествата си и да имат самочувствие“.

„Бих искал също да се обърна и към феновете на Спартак. През последната една година имаше раздори и разделения, и не е трудно да се забележи отлива от стадиона. Ние обаче се нуждаем от обединение и подкрепа, и затова ги призовавам да идват и да подкрепят отбора и клуба. Тяхното присъствие е жизненоважно не само в този момент, но и занапред. Без значение кой какви интереси и настройки има, мисля, че това което може и трябва да ни обединява, е емблемата на Спартак. Като човек дошъл отвън, не виждам причина да не подкрепяме клуба и да защитаваме неговата емблема. Нека нашите привърженици да знаят, че те са фундаментална част от Спартак и той се нуждае от тях“, завърши Грънчов.

