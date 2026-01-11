Ангел Кунчев: След втората половина на януари аз лично не бих си поставил ваксина

кадър: Бтв

Пикът на грипа ще бъде до края на януари, каза главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в предаването „Тази неделя“ по bTV. По думите му се очаква през следващата седмица в някои области в страната да се достигне до епидемични нива. Той посочи, че близо 90% от тестваните хора са с варианта AH3N1.

„Симптомите при грип се появяват от три-четири часа до едно-две денонощия. Къс инкубационен период и рязко начало – температура и лошо общо състояние“, обясни Кунчев.

По думите му при грип човек няма апетит, има дразнене в гърлото, а по-късно се оформя и кашлица. "От началото може да е суха, а след това може да се появят и храчки", посочи той.

Експертът съветва да се вземат мерки навреме, като при появили се симптоми човек трябва да си остане у дома, а не да ходи на работа. "По-добре е да си останем у дома. Не бих препоръчал да отидете и да чакате на опашка пред кабинета на личния лекар. Може да направите консултация и по телефона. Най-важното е да вземете антивирусно лекарство, тъй като то е единственото, което директно влияе на вируса и прекратява неговото размножаване", посочи той. Доц. Кунчев препоръча в този период да се приемат повече плодове и зеленчуци.

На въпрос дали вече е късно да се постави ваксина, той отговори, че такава може да се постави винаги, но шансът да не подейства и хората да се срещнат с вируса, е много голям. "След втората половина на януари аз лично не бих си поставил, защото възможността през това време да се срещнете с циркулиращия вирус е голям. Така хората могат да си помислят, че ваксината ги е разболяла. Ваксина трябва да се постави през октомври и ноември", обясни още той.

