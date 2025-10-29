Ангел Кунчев: Ваксината срещу грип не е най-ефективната, но няма по-добро

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Ваксината срещу грип е по-ефективна от антиковид ваксината, но въпреки това не е осигурява пълна защита, това каза по Нова телевизия главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Той обясни, че ваксината срещу грип има от 65 до 80% ефект, като други имат 90-95%. Той обаче подчерта, че няма по-добра защита срещу сезонните вируси.

Кунчев обясни също, че до момента ковидът доминира сред заразните заболявания с 35-36% от регистрираните случаи, а 15% са риновирусите. И в Европа е сравнително спокойно, добави той.

Няма значение за имунитета дали на децата ще се дава назална ваксина или с инжекция, подчерта главният държавен здравен инспектор. Кунчев обаче подчерта, че назалната е по-предпочитана и се надява в следващите години да се правят по-голеви поръчки от нея, защото вече е станала дефицитна. п

