Ангел Найденов: Авиобаза "Безмер" е много добре защитена

Кадър Нова Нюз

Новото искане на САЩ за разполагане на самолети-цистерни идва като резултат от възобновяването на американските удари срещу Иран. Вместо да има един сериозен дебат между политическите партии по темата ние станахме свидетели на една политическа истерия и злоупотреба със страховете на хората. Има ли промяна на рисковете сега от ситуацията преди, когато самолетите бяха разположени на летището в София? Моят отговор е не. От МО заявиха, че американската страна сама ще осигурява логистиката и зареждането на самолетите с гориво. Авиобаза "Безмер" е посочена в споразумението ни със САЩ от 2006 година като един от обектите за съвместно ползване.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият военен министър Ангел Найденов, който коментира темата за американските самолети-цистерни на авиобаза "Безмер".

"Конфликтът в Близкия изток ескалира. САЩ се ориентират вече и към поразяване на обекти от гражданската инфраструктура, говоря за мостове и електрически централи. Това е отговор на всеки един обстрелян кораб в Ормузкия проток, защото на първо място вече излиза гарантирането на свободното корабоплаване в протока", добави той, пише novini.bg.

"Иран разширява географията на ударите си в региона включвайки вече и Йордания. Разполагането на американски самолети у нас не ни прави страна и участник във войната. В цяла Европа има държави, които предоставят логистика на САЩ, включително и наши съседки. Ние не сме по-застрашени от тях. Военният министър обяви, че няма заплаха за националната сигурност на България. Видяхме какви мерки взима и МВР, чухме и американското военно командване в Европа, което обяви, че ще осигури защита. За мен авиобаза "Безмер" е много добре защитена", категоричен бе Ангел Найденов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!