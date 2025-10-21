Ангел Найденов: По трима кандидати се борят за място в Българската армия

кадър Нова нюз

Проектобюджетът в контекста на Министерството на отбраната предвижда 2.36% за отбрана, което би било пореден ръст в дела на парите спрямо БВП. Според бившия министър на отбраната Ангел Найденов увеличението на парите за заплати и обвързването им със средната работна заплата за страната решава проблема с некомплекта (бел. ред: Недостатъчно служители спрямо обявения щат) в Българската армия. Пред Нова нюз той подчерта, че в момента има увеличение на кандидатите, които достигат до трима души за една позиция. Общият недостиг на кадри в армията ни е достигнал 20%.

По отношение на бюджета Найденов припомни, че през миналата година е достигната целта за 2% от БВП, а за тази година числото е 2.09%. За следващата година се планира разходите за отбрана да бъдат вече 2.36% от Брутния вътрешен продукт. Бившият военен министър подчерта, че целта за 3.5% е разгъната за период от 10 години.

Според Ангел Найденов към момента има не просто техническо изоставане на Българската армия, дори в рамките на Балканите, но има и технологична пропаст. Той допълни, чеБългария е получила исканата дерогация на военните разходи още през април и за тях няма да се прилагат правилата за бюджетен дефицит.

По отношение на горещата международна тема – евентуална среща между Тръмп и Путин в Будапеща бившият министър на отбраната изрази скептицизъм за нейното провеждане: „Облаците се сгъстяват и се дължат на поредица от изявления на официални лица от администрацията на Путин за „решаване на първопричините за войната”, каза Найденов.

