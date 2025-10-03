Ангел Русев с лошо представяне на световното първенство по вдигане на тежести

Стопкадър бТВ

Петкратният европейски шампион Ангел Русев записа нула в движението изтласкване в категория до 60 килограма на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде. Българинът предварително бе заявил, че не е провел добра подготовка и не очаква високи резултати, но дори и при тези обстоятелства представянето му бе много неуспешно.

Българинът записа един успешен опит в изхвърлянето на 118 килограма, което му донесе 13-о място в движението, като дори двама състезатели от група “Б” минаха пред него. В изтласкването Ангел не съумя да се събере не и успя да направи опит да обърне щангата. Първите му два опита бяха на 150 кг, а третият на 152, предава Спортал.

По-рано днес в група “Б” другият наш представител Дениз Данев записа двубой от 253 килограма след 113 в изхвърлянето и 140 в изтласкването.

