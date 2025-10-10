Ангел Славчев отговори защо от "Възраждане" са подкрепили закона срещу журналисти и блогъри

Снимка: Булфото

Ангел Славчев, народен представител от "Възраждане", коментира къде застава партията в кризата с боклука в София.

"Ние заставаме там, където бяхме още преди две години, когато бяха изборите за управлението на София. Още тогава заявихме ясно и точно, че общинска фирма трябва да управлява и да събира боклука на софиянци, а не да се дава това упражнение със събирането на боклука на фирми на мутри. Още тогава обаче нашите предложения не бяха чути. В края на тази година изтичат договорите за другите райони. И какво правим след това? Нашата политика на "Възраждане" е, че общинските фирми трябва да изпълняват тези действия", каза Славчев.

Славчев отговори защо от "Възраждане" са подкрепили закона срещу журналисти и блогъри.

"Това е поредната пушилка. Просто целта й беше не да влезне в пленарна зала, а беше Бойко Борисов да излезе и да каже, че е победител и, че ще оправи нещата", коментира Славчев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!