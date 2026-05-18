Ангела Меркел: Подценяването на Путин би било грешка, дори сега

Бившата канцлерка на Германия Ангела Меркел заяви, че Европейският съюз трябва да използва по-ефективно дипломатическия си потенциал с цел да бъде прекратена войната на Русия срещу Украйна.

В интервю за общественото радио WDR Меркел подкрепи напълно военната помощ за Украйна, но отбеляза, че "дипломацията винаги е била другата страна на монетата, дори през Студената война", посочва БНР.

Според нея не е достатъчно само американският президент Доналд Тръмп да поддържа контакт са Русия. "Подценяването на Путин би било грешка, дори сега. Грешка би било и подценяването на нас самите", каза още Ангела Меркел, пише novini.bg.

