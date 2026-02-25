"Ангели на пътя": Безследно изчезналият капитан Спасов е чичо на 18-годишния Спас, който загина при тежка катастрофа, а семейството дари органите му

Още по темата Прочутият капитан Спасов е изчезнал с кораба си

кадър: Сдружение “Ангели на Пътя” , фейсбук

Близки на изчезналия капитан Христо Спасов и сина му, чийто риболовен кораб потъна в морето между Созопол и Приморско, се обърнаха към разследващите с молба за прозрачност при разследването.

Припомняме, че все още няма следа от тримата рибари, които изчезнаха в сряда миналата седмица. На борда на потъналия кораб са били капитанът Христо Спасов, 25-годишният му син и трети човек – част от екипажа. Към момента не се съобщава при огледите на плавателния съд да са открити тела.

Вече седми ден 58-годишният Христо Спасов и синът му не са открити. Близки на семейство Спасови се обърнаха чрез пост в социалните мрежи, призовавайки за широка гласност по случая, както и за прозрачност и пълна информация относно разследването и издирването.

Чрез сдружението „Ангели на пътя“ те споделиха, че все още вярват в чудо и надеждата не е угаснала. Това се случва след трагедията в семейство Спасови в Пловдив отпреди 4 години, когато в жестока катастрофа загина 18-годишният Спас Спасов, станала малко след полунощ на 27 октомври 2023 г. на бул. „Цар Борис III Обединител“ в Пловдив, припомня trafficnews.bg.

Трафик Нюз научи, че Христо Спасов е чичо на трагично загиналия. Капитан Спасов е брат на бащата на Спас и един от най-близките хора до семейството.

