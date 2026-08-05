"Ангели на пътя": Всеки е готов да снима и публикува, когато полицай сгреши, но колко споделят, когато спасява човешки живот?
стопкадър: "Ангели на пътя"
"Всеки е готов да снима и да публикува, когато полицай сгреши.Но колко от вас споделят, когато полицай спаси човешки живот?". Това пишат под свой пост в социалните мрежи, придружен от видео с тежка катастрофа, от "Ангели на пътя".
"Този клип не е постановка. Това е реалността след тежко ПТП. Двама полицаи, без да се замислят, помагат на пострадалите. Не питат кой е виновен. Не мислят за себе си. Просто действат.", посочват от сдружението.
И добавят:
Да, има корумпирани полицаи. Да, има и такива, които не заслужават униформата. Но те не са всички.
Не може заради шепа хора да бъде заклеймена професия, в която хиляди мъже и жени всеки ден първи отиват там, откъдето всички останали бягат.
Те първи пристигат на тежките катастрофи. Първи идват при домашното насилие. Първи застават срещу агресията. И много често именно те са първите, които се борят за нечий живот, още преди да е дошла линейката.
Не искаме да оправдаваме никого. И не защитаваме тези, които петнят униформата. Но дължим уважение на онези, които всеки ден доказват, че са избрали тази професия, за да помагат.
Този клип е за тях.
Защото доброто също заслужава да бъде показвано".Верижната катастрофа е станала край Дупница с 4 коли. Минути след инцидента. Задължително за гледане от бързаци и телефонисти. Споделяйте и върнете газта! 28.7.2026г, посочват от Катастрофи България. Като по чудо няма починали, а от коментарите става ясно, че катастрофата е станала на пътния възел до Бобошево и 8 души са били ранени.
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