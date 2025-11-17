Ангелов: 230 млн. евро ще бъдат за заплати в болниците през 2026 г.

Снимка: Булфото

Следващата година 230 милиона евро ще бъдат разпределени за заплати на работещите във всички държавни и общински болници, каза пред журналисти проф. Костадин Ангелов, зам.-председател на Народното събрание и председател на парламентарната комисия по здравеопазване. Той присъства на форума „Лекарите, на които вярваме“, организиран от медийната група „24 часа“.

Общата сума за възнаграждения за следващата година е 260 милиона евро, от които 30 милиона ще бъдат предназначени за повишаване на възнагражденията на работещите във второстепенните разпоредители с бюджетни средства към Министерството на здравеопазването, а останалите 230 милиона евро - за всички работещи в държавните и общинските болници, посочва БТА.

Други 34 милиона евро, които в момента са налични, са предназначени за областните болници и ще бъдат включени към средствата за повишаване на възнагражденията, допълни Ангелов.

