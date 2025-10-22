Ангелов: Намерихме пари за по-добри заплати на младите лекари

снимка Булфото

На коалиционния съвет, който тече в момента и на който се обсъжда проектобюджетът за следващата година, е взето решение представените искания на младите лекари като ниво на заплащане да бъдат удовлетворени. Намерени са и средства за това чрез бюджета на здравната каса.

Това съобщи по време на заседание на парламентарната здравна комисия нейният председател Костадин Ангелов.

Минималните заплати на медицинските специалисти в лечебните заведения ще бъдат описани в бюджета на НЗОК, като нито едно от възнагражденията няма да е по-ниско от предложенията, описани в трите варианта, които днес трябваше да обсъди здравната комисия.

По тази причина текстовете няма да бъдат подкрепени на второ четене, уточни Костадин Ангелов, предаде днес.бг.

