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Оказа се, че всички са имали очаквания от бюджета на НЗОК. Аз нямах никакви очаквания, защото много внимателно следих предизборната кампания на ПБ. Това заяви депутатът от ГЕРБ Костадин Ангелов, предаде БГНЕС.

В хода ѝ ми стана ясно, че всичко, което се казва, граничи с пожеланията и с много илюзорна представа за системата на българското здравеопазване. Всичко, което се вижда в бюджета, издава начина на мислене на една партия, която е посегнала към възможността да направи бюджета в сектора, добави Ангелов.

Трудно ми е да намеря принципите, на които отговаря бюджетът на НЗОК, каза още той.

ПБ увеличава осигурителната тежест на гражданите, а това би трябвало да доведе до увеличаване на приходната част в бюджета, която обаче намалява. Това е бюджет - наръчник на бюджетния илюзионист, категоричен е Ангелов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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