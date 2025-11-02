Ангелов: Трябва да има стабилност, трябва да има социален мир в държавата

Снимка: Булфото

Всяка седмица, всеки ден България плаща по 1,050 млн. лв. на "Боташ", договор сключен от президента. Няма как направени разходи и дадени права, ние сега да кажем: "Хоп и орязваме ги". Напротив, всички онези призиви към нас за съкращаване на администрацията, вслушваме се внимателно и плавно без никакви резки движения, каза в интервю пред БНР Костадин Ангелов, председател на Съвета за съвместно управление и депутат от ГЕРБ-СДС.

"Трябва да има стабилност, трябва да има социален мир в държавата. Трябва България да бъде предвидим евроатлантически партньор и на ЕК. И такъв ще бъдем", заяви Ангелов в предаването "Неделя 150" в коментара си по проекта на Бюджет 2026.

Той обясни, че ГЕРБ не говори за съкращения в държавната администрация, но има призив и "ще следим внимателно пенсионерите".

"Всичко онова, което сме казали на хората, то ще се случи, политика по доходите ясно след година ще е по-голяма от прогнозираната инфлация", обеща Костадин Ангелов.

Според него проектът на Бюджет 2026 е бил компромис – "единственият възможен бюджет е този":

"Каква е алтернативата? Да се разпадне управлението и да дойдат проруските сили на власт ли? Решенията, които се взимат в една коалиция, трябва да гарантират финансова устойчивост и политическата устойчивост. Европа е на прага на война, мисля че това за никой не е изненадващо. Започват ядрени опити, САЩ възстановява ядрената си програма, Русия заплашва с ядрени оръжия. И в такава една ситуация ние да променим геостратегическата посока на държавата или да разклатим политическата стабилност? Това е антибългарско поведение."

Ангелов допълни, че всички партньори в управляващата коалиция мислят така.

"Позицията на "БСП за България" е по-силна, отколкото позицията на "БСП за Русия". И бе категоричен: "Ясно е заявено от всички лидери на коалицията, че целта на това управление е пълен мандат."

Костадинов коментира и изказването на Павела Митова в интервю пред БНР, че ДПС-НН и Пеевски не участват в управлението:

"Митова е казала коректна. Властта е власт тогава, когато имаме участие на някого в изпълнителната или законодателната власт или в нейните комисии. Аз не разбирам разговора в момента, предпочитам да водим разговор за политики. Ако това не се беше случило (коалицията), каква беше алтернативата за България? Да поканим "Възраждане" на масата , "Величие" или МЕЧ? Да, ПП-ДБ беше първата формация, която ГЕРБ покани на преговори. Тогава ДБ затвори врата с крак. ПП в момента се сближава, по думите на Лорер, с "Възраждане". Тя върви към проруските формации. Какъв е стратегическият избор на България."

Председателят на Съвета за съвместно управление обясни, че за ГЕРБ, като единствената дясно-консервативна партия в тази коалиция, е важна инвестиционната програма, която в бюджета е над 2,5 млрд. евро:

"Отделно имаме близо 920 млн. евро в ББР за общините, отделно 200 млн. във ВИК холдинга. Всички тези инвестиции в икономиката ще доведат до резултата. Това са десни политики."

Ангелов коментира изказването на Симеон Дянков, финансов министър в кабинета "Борисов I" и член на Фискалния съвет за прикриване на данни относно дефицита и влизането в еврозоната.

"Такива фойерверки в публичното пространство не носят полза на никого. Фискалният съвет няма по-голяма информация от МФ и управляващите, той е орган от експерти, които дават мнението си."

И Ангелов бе категоричен, че няма прикриване на данни.

А парите за бюджета за 2026 г. за увеличаване на инвестиционната програма ще дойдат от ПВУ, от вноски, данъци.

"В последните дни всички говорят за младите лекари, говорим за всички лекари, за всички медици, сестри, санитари, акушерки и т. нат. Да кажем нещо много важно, това са левите неща в този бюджет. За ГЕРБ като отговорна партия беше важно да намерим баланса, които е възможен в бюджета. Това е възможното, бюджетът отразява политическите реалности и гарантира финансовата и политическата стабилност на държавата", коментира Ангелов.

Според него България е била готова още през 2020 г. да влезе в еврозоната:

"Имахме достатъчно фискален резерв, но политиката на вдигнатия юмрук приключи всички възможности, които бяха пред България."

Ангелов заяви, че е възмутен от поведението на Румен Радев, защото като главнокомандващ на Задушница, на гробищата, където се отдава почит на загиналите военнослужещи, той говорил за политики, събиране на пари от негово име и обсъждал политики.

"За мен това и липса на генералска и офицерска чест. Той говори че някой събира пари от негово име. Това е престъпление. Няма нужда да го обявява, законът го задължава да информира органите, ако той знае нещо."

