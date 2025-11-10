Ангелов: Във всеки областен град - нов тип стратегически лечебни заведения

Снимка: Булфото

Предстои да се изготви проект във всеки областен град да бъде формиран нов тип лечебни заведения като стратегически, които да имат еднаква апаратура и еднакво развити профилни специалности, за да гарантират както еднакъв достъп до качествено здравеопазване, така и еднакъв достъп до качествена специализация. Това каза пред журналисти проф. Костадин Ангелов, председател на парламентарната комисия по здравеопазването. В рамките на заседание на комисията се състоя дискусия "Национален диалог за бъдещето на специализацията в системата на здравеопазването в Република България“.

Проф. Ангелов обясни, че този проект в момента се обсъжда и предстои в най-скоро време да бъде публикуван, като го обсъждаме с идеята да се намалят различията в достъпа до качествено здравеопазване в цялата държава, предава БТА. Има проблеми в системата на специализациите и те трябва да намерят своето решение в наредбата за специализациите, чийто проект за промени наскоро беше подготвен, допълни той.

За днешната дискусия проф. Ангелов коментира, че за нея всички болнични асоциации са настоявали повече от година. По думите му те държат да започне разговор за реформа в системата на здравеопазването, който да доведе до задоволяване на интересите на всяка страна от участниците в този процес.

На въпрос дали предвидените за следващата година 260 млн. евро за основни възнаграждения на лекари и за фармацевти без специалност, както и за професионалисти по здравни грижи, ще бъдат гарантирани, но не през клинични пътеки, проф. Ангелов каза: "Нека да влезе законът в Народното събрание, тогава ще коментираме. Има политическо решение тези пари да бъдат осигурени и да бъдат насочени именно към гарантиране нивата на възнаграждения, които да бъдат разписани в Закона за лечебните заведения“. Ще бъдат гарантирани като нива на възнаграждения по начина, по който бяха поискани, и ще бъде разписано в закон, посочи още той.

През последните 11 години съществено се увеличава броят на младите лекари до 35-годишна възраст, каза заместник-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков. През 2024 г. са близо 6 000 души, което е почти 20% от общия брой на лекарите в страната, допълни той. По думите му 5024 души специализират в клинични специалности към настоящия момент. От тях 73% са концентрирани в областите София, Пловдив, Плевен и Варна. В останалите области специализантите са под 1,4 % във всяка област, добави Пенков.

Въпросът за финансовите измерения и заплатите по време на специализациите е съществен, каза Свилена Димитрова, председател на Българската болнична асоциация. Той беше акцентиран в публичното пространство, но беше изместен от всички останали въпроси, свързани със специализациите. Друг важен въпрос е осигуряването на специалностите, които към момента не са привлекателни, добави тя.

Започнахме преди време този дебат по погрешния начин, каза Венелина Милева, член на Националното сдружение на частните болници. По думите ѝ възнагражденията са важен елемент, но те са следствие, а дебатът се концентрира върху възнагражденията като числа без мисъл. Въпросът за специализациите е изключително съществен и лампата светна така, че да покаже на системата, че чрез високи възнаграждения не се събират специализанти. Има десетки места с висок заплати, но с липса на кандидати, което е сигнал. Начинът на провеждането на конкурсите трябва да обсъди, защото това е съществен и отговорен процес към формирането на бъдещите специалисти, допълни тя. Според нея трябва да се отговори на въпросите как обучаваме специализантите, дали сме достатъчно адекватни по отношение на съдържанието на учебниците, еднакви познания ли даваме ние като бази за обучение на специализантите.

Общинските болници сме най-потърпевши от кадровата кризи, каза д-р Неделчо Тотев, председател на Националното сдружение на общинските болници. Ако наредбата не бъде променена, системата ще оголее съвсем в областта на кадрите. Дебатът е закъснял, добави той. Младите лекари без специалност не може да извърши сам нищо, не може да работи по клиничните пътеки със здравната каса, и се създава впечатление, че те не могат да свършат нищо, а всъщност работят наравно с другите, добави д-р Тотев. Средствата, за които се твърди в публичното пространство, че са за възнаграждения на специализантите и медицинските сестри – 260 млн. евро, ще доведат до сериозен проблем, който няма да можем да го решим и ще стане така, че или старите лекари ще спрат да работят или младите лекари няма да получат това, което им е обещано, посочи той.

Проблемът за специализациите е сложен, университетските болници и медицинските университети са звеното с най-голям потенциал да създаде условия за специализации на младите лекари, да имат осигурени максимално добри условия за развитие, каза Никола Колев от Асоциацията на университетските болници и медицинските университети.

В хода на дискусията специализанти от болници във Велико Търново, Русе, Смолян, Кърджали, Пазарджик изразиха удовлетворение от обучението си и заплащането си, но настояха за повече прозрачност при зачисляването за специализации, за фиксирана държавна политика към лекарите и специализантите в малките населени места, осигуряваща им равен достъп до конгреси. Поради географската отдалеченост достъпът им до конгреси е по-затруднен и изисква допълнителни финансови и времеви ресурси, посочиха специализанти. Трябва да се обсъди качеството на специализациите, да има промяна в обучителните програми за специализация, проследяване на изпълнението на индивидуалния учебен план според специалността, посочиха още специализантите.

Представителите на Инициативния комитет "Бъдеще в България" – млади лекари, които протестираха с искания за прозрачност в конкурсите, повишаване на заплащането на труда на специализантите и др., казаха, че настояват и за обновяване на учебните програми, за ефективен механизъм за проследяване на манипулациите, извършени от специализантите, за ясни и справедливи критерии при даването на акредитации на обучителните бази, за осигуряване на възможност от страна на болниците младите лекари да посещават конференции ежегодно, да има определено в наредба минимално заплащане на специализант, а държавна субсидия да се изплаща на специализанта, а не на лечебното заведение. Ние не протестираме само за пари, каза Калина Божилова. Присъстващите на тази дискусия специализанти са подбрани, смята Василена Димитрова, част от "Бъдеще в България". По думите ѝ присъстващите представители на болничните асоциации са поканили определени свои специализанти. Димитрова припомни, че в клиничните пътеки не е предвидено заплащане на лекарския труд и попита дали не е време вече лекарският труд да бъде остойностен. По думите ѝ липсата на специализанти в общинските болници се дължи на недобро заплащане или на лоши условия на труд и лош мениджмънт.

Остротата в изказването, войнственото настроение носи заряда на младостта и желанието за промяна на света, каза проф. Ангелов в отговор на Димитрова. Добрият тон, доброто колегиално отношение водят до резултат и за двете страни, отбеляза той.

Очакваме да кажете какво искате и заедно да постигнем баланс, приемлив за всички ни, обърна се към специализантите Цветан Енчев от парламентарната група на "ДПС – Ново начало" и ги увери, че на масата на дискусията имат не врагове, а приятели.

Повишаването на качеството на специализациите, достъпът, възнагражденията на специализантите са свързани въпроси, имат своето нормативно измерение на законово и подзаконово ниво, каза Надежда Йорданова от "Продължаваме промяната – Демократична България". По думите ѝ нито един от тези проблеми не може да бъде решен индивидуално и самостоятелно.

Съгласен съм с проблема за качеството на специализациите – категорично всички специализанти трябва да имат достъп до добра база, запознаване с най-модерните апаратури и възможности, каза проф. Андрей Чорбанов от парламентарната група на "Има такъв народ". Той изрази личното си мнение, че лекар се става в по-малките болници, в които няма най-модерното оборудване.

По законов ред ще се опитаме да променим нещата, за да могат бъдещите студенти и специализанти да работят в по-добри условия, каза Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС. Темата за възнагражденията сякаш отстъпи в името на това да придобиеш повече познания в името на пациентите. Ще се опитаме да направим така, че да задоволим максимално желанията на специализиращите, добави Иванов.

На дискусията присъстваха и представители на съсловните организации на лекарите, на магистър-фармацевтите, на болнични асоциации, както и лекари специализанти и студенти по медицина, и др.

