Англичанин: У вас е по-скъпо, отколкото във Великобритания

Англичанин, който живее в България, предизвика бурни реакции в социалните мрежи, след като показа колко му струва седмичният пазар у нас. И изчисли, че тук му е по-скъпо, отколкото във Великобритания.

Дейвид вече от една година живее в България. Казва, че страната му харесва - храната, културата и по-спокойният начин на живот, предава БТВ.

„Ако трябва да обобщя. Първо храната разбира се. Ако се сравни с Великобритания, там е много забързано, а тук има възможност за балансиран начин на живот. Хората намират време за кафе, хубава вечеря, докато там това го нямаме, няма баланс между работата и живота”, коментира Дейвид.

Цените в нашите супермаркети обаче го изненадват.

„Цените са европейски, но не с европейски заплати и точно там е проблемът според мен“, посочва младият мъж за БТВ.

Видеото му събира милион гледания, но и разделя хората. Едни го подкрепят, други го обвиняват, че пазарува скъпо и купува вносни стоки.

„Смисълът да направя видеото не беше задължително за себе си, но по-скоро за хората, които живеят със средна работна заплата. Когато сравняваш средната работна заплата с цените на продуктите, тук е където идва проблемът“, коментира Дейвид.

Дейвид обяснява, че не навсякъде положението е еднакво. Според него, разликата между цените и доходите се усеща най-силно извън столицата.

„Какво не бях взел предвид – беше, че най-високите заплати са в София, хората с големи доходи са там. Проблемът е в градът, в който живея, в селата, защото цените остават същите, но заплатите са значително по-ниски“, посочва той.

За сравнение - във Великобритания има разлика в цените между отделните райони.

„Всеки град има различни цени . Аз живеех в Есекс близо до Лондон, там цените бяха много по-ниски от тези в Лондон. Като цяло, стандарта на живот е по-висок, данъци, електричество, вода, но специфично ако погледнем храната, имам чувството че вие плащате същите цени тук, каквито бихте платили във Великобритания. Ако плащате същите цени, но заплатите са значително по-ниски, нещо не се връзва“, посочва Дейвид.

Дори чужденци, които избират България за свой дом, усещат поскъпването в магазина.

