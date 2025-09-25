Англичанин се удави в морето в „Слънчев бряг”

снимка pixabay

43-годишен английски турист се удави в морето в „Слънчев бряг”, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 24 септември. Мъжът е пристигнал в България на 21 септември и е отседнал в курортния комплекс.

По данни на спасителите, друг турист им е съобщил, че навътре в морето има човек.

Тялото му е откарано за аутопсия. По случая се води разследване, предаде Дарик.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!