Англия 3:0 Уелс

Англия и Уелс играят при 3:0 тази вечер контролна среща. Морган Роджърс откри още в 3-ата минута. Оли Уоткинс удвои преднината на домакините в 11-ата минута.

Футболистите на Томас Тухел създадоха първата си ситуация в двубоя още преди изтичането на втората игрова минута. Топката бе пратена отдясно към Букайо Сака, крилото на Арсенал намери Антъни Гордън, но изстрелът му бе блокиран от Карл Дарлоу. Ситуацията доведе до корнер, от който пък падна и първия гол в двубоя. Високо центриране в пеналта бе запазено в игровото поле от Марк Геи, който намери отлично Морган Роджърс на границата на малкото наказателното поле, а плеймейкърът на Астън Вила реализира за 1:0. Това бе първо попадение за футболиста с националната фланелка, предаде Спортал.

Англичаните заиграха с много настроение след попадение и в следващите мачове те изглеждаха във вихъра си и често вкарваха кълбото опасно в пеналта. Кулминация на тези усилия дойде в 11-ата минута, когато последователно кълбото бе пращано в наказателното поле. Именно при поредната слаба изява на отбраната на Уелс тя стигна до голмайстора Роджърс, който я изпрати успоредно на голлинията, където дебнещия Оли Уоткинс я прати в мрежата за втори път.

