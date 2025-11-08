Англия е изправена пред най-тежката суша от десетилетия

Снимка: Пиксабей

Англия може да се сблъска с най-тежката суша от десетилетия догодина, което кара правителството и водоснабдителните компании да подготвят извънредни мерки, надхвърлящи обичайните забрани за използване на маркучи, съобщава Гардиън.

Ръководители на една от големите водни компании са заявили пред изданието, че са „изключително обезпокоени“ от перспективата за поредна суха зима, след като националната метеорологична служба прогнозира по-ниски от обичайните валежи. Ако тази тенденция се запази, предупреждават те, могат да бъдат въведени строги ограничения върху използването на вода, отбелязва БГНЕС.

Въпреки че голяма част от Англия вече бе в състояние на суша това лято, валежите от предходната година смекчиха ефекта, като поддържаха резервоарите и подпочвените води относително пълни.

Месеци на рекордно сухо време обаче изчерпаха тези запаси, а последните дъждове не са били достатъчни, за да ги възстановят.

Националното ниво на запълване на водоемите е спаднало до около 63%, значително под сезонната средна стойност от 76%, като в някои части на южна Англия резервоарите са под 30%, се посочва в доклада.

Възстановяването на подпочвените води — процес, който е по-бавен от пълненето на резервоарите — също остава тревожно ниско.

В някои райони на южна Англия местните водни дружества вече са поискали разрешение за нови ограничения върху използването на вода от бизнеса, включително забрани за дейности като миене на сгради или пълнене на басейни.

Аластър Чизъм, директор по политиките в Британския институт по водно и екологично управление, казва пред Гардиън, че „втора поредна суха зима е моментът, в който нещата започват да стават сериозни“ за Обединеното кралство.

Без продължителни валежи през зимата и пролетта, предупреждава той, Англия е изправена пред още повече нареждания за суша, по-строги ограничения и допълнителен натиск върху реките и водните ресурси.

В доклада се отбелязва, че дългосрочната водна сигурност на Англия става все по-крехка заради нарастващото население, по-горещите лета и липсата на нови водоеми — нито един не е построен от повече от три десетилетия. Експертите смятат, че зависимостта на страната от редовни валежи вече не е устойчива.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!