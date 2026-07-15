Англия и Аржентина определят втория финалист на Световното в сблъсък на титани и характери

кадър: БНТ

Англия и Аржентина ще определят втория финалист на Мондиал 2026. Сблъсъкът в Атланта е насрочен за сряда, 15 юли от 22:00 часа българско време.

„Трите лъва“ се борят за второ участие в спор за трофея на Световно първенство – при предишното, на домашната сцена, англичаните надвиха Западна Германия с 4:2 след хеттрик на Джеф Хърст – първи и единствен засега във финал на Мондиал. По пътя към полуфиналите възпитаниците на Томас Тухел направиха една грешка стъпка в груповата фаза – нулевото равенство с Гана, около което победиха Хърватия с 4:2 и Панама с 2:0, предаде БГНЕС.

Елиминациите започнаха с измъчен успех над ДР Конго с 2:1, преди да дойдат други два напрегнати сблъсъка, изпълнени с драма – Мексико (3:2) и Норвегия (2:1 след продължения). Англия показа характер и воден от Хари Кейн и Джуд Белингам – и двамата с по шест гола до момента, е на 1/2-финал за втори път в последните три издания – през 2018 тимът загуби от Хърватия с 1:2 след продължения. Другото участие на полуфинал, освен това през шампионската 1966, е през 1990 година – в Италия тимът отстъпва на Западна Германия след дузпи.

Англия си има Кейн и Белингам, но световните шампиони от Аржентина притежават суперзвездата Лионел Меси. Бълхата поделя върха на голмайсторската листа на първенството с осем попадения, колкото има и нападателят на Франция Килиан Мбапе. На 39 години бившият стрелец на Барселона демонстрира нагледно, че „още го може“. Той вдъхнови „албиселесте“ в няколко критични момента и в трите елиминационни сблъсъка досега – срещу дебютанта Кабо Верде при победното 3:2 след продължения, във феноменалния обрат над Египет от 0:2 до 3:2 в рамките на 13 минути в края, та до успеха над Швейцария с 3:1 след продължения на 1/4-финалите.

Селекцията на Лионел Скалони далеч не е убедителна, подобно на Тухел и Англия, но общото между двата отбора е сърцето – в критичните моменти, и двата много класни национални отбора изваждат най-доброто от себе си и така сломяват съпротивата на съперниците. Аржентинците са стопроцентови досега в исторически план, когато става въпрос за полуфинал на Световно – пет от пет, преследвайки четвърта корона и изравняване с Германия и Италия. Последният отбор, защитил световната си титла, е съставът на Бразилия през 1962 г.

Досега Англия и Аржентина са се изправяли пет пъти на световни финали, като предимството е на страната на островитяните – 3-2 победи. Първите им два успеха идват на Мондиалите през 1962 и 1966 съответно с 3:1 в групите и 1:0 на 1/4-финалите. След това обаче „гаучосите“ удрят съперника с 2:1 на същата фаза преди точно 40 години в Мексико – с „Божията ръка“ на покойния Диего Армандо Марадона.

12 години по-късно двата отбора се сблъскват на осминафинал във Франция. Трилърът в Сент Етиен приключва с победа на Аржентина след дузпи, като преди това Майкъл Оуен се разписва по великолепен начин, а Дейвид Бекъм е изгонен от главния съдия за спречкване с настоящия треньор на Атлетико Мадрид Диего Симеоне. През 2002 г. пък Англия спира аржентинците в груповата фаза след 1:0 в Сапоро – победен гол на Бекъм от дузпа и първо отпадане на „албиселесте“ в групова фаза на Световно от 40 години насам. „Трите лъва“ достигат четвъртфиналите, където губят от бъдещия шампион Бразилия.

Финалът на тазгодишния Мондиал е насрочен за неделя, 19 юли от 22:00 часа българско време.

Редактор "Екип на Петел",

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