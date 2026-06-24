Англия не показа нищо от зрелищния футбол от първия мач и затъна в гъстата ганайска защита

кадър: БНТ

След като в първия си мач показа изключително зрелищен и резултатен футбол, днес националният отбор на Англия не успя да намери пролука през сгъстена отбрана на Гана и двата отбора завършиха при нулево равенство сблъсъка си от група "L" на Световното първенство. "Трите лъва" доминираха по отношение на контрола над топката, но много късно подложиха хладнокръвната защита на африканския тим на истински натиск. В последните минути удар на Нико О'Райли срещна гредата, след това Хари Кейн направи голям пропуск от няколко метра, а в добавеното време изстрел с глава на Марк Геи бе изчистен от голлинията. Гана имаше само една по-добра ситуация. Така двата отбора остават с актив от четири точки, като англичаните остават на върха с по-добра голова разлика. В последния кръг от груповата фаза "трите лъва" срещат Панама, а Гана има далеч по-трудна задача срещу Хърватия, предаде Sportal.bg.

Единственият предишен двубой между тези съперници бе през 2011 година и завърши при резултат 1:1. Англия няма загуба вече в девет мача на световни първенства срещу опоненти от Африка. Гана пък имаше загуби в предишните си седем сблъсъка с европейски отбори на такива форуми, но днес прекъсна тази серия.

Томас Тухел направи две промени в сравнение с мача с Хърватия. И двете бяха в защитната линия на "трите лъва". Марк Геи този път стартира в центъра на отбраната за сметка на Джон Стоунс, а Джед Спенс бе предпочетен отляво пред Нико О'Райли. Останалите деветима бяха същите, което означаваше, че Хари Кейн отново бе подпомаган по фланговете от Антъни Гордън и Нони Мадуеке, а Букайо Сака остана на пейката за началото. Джуд Белингам пак беше титуляр за сметка на Морган Роджърс.

Селекционерът на Гана Карлош Кейрош направи четири важни промени. Томас Партей започна, след като пропусна първия мач заради това, че получи забрана да пътува за Канада. Бенджамин Асаре стартира на вратата, а опитното крило на Атлетик Билбао Иняки Уилямс също излезе като титуляр. По другия фланг бе звездата на Манчестър Сити Антоан Семеньо, а на върха на атаката - Джордан Аю. Кваси Сибо замени в халфовата линия Камалдин Сулемана.

Англичаните доста бързо се настаниха в половината на своя съперник и контролираха топката в близо 90% от времето след първите 20-ина минути. Това обаче не водеше до положения пред вратата на Гана.

Ситуацията не се промени особено до почивката. Англичаните отправиха няколко изстрела, но нито един от тях не бе точен, докато африканците не направиха почти никакви опити да атакуват, но действаха доста стабилно в дефанзивен план.

Хари Кейн получи първия си шанс в добавеното време, но четирима бранители се хвърлиха на пътя на топката и блокираха удара му.

Гана започна малко по-открито втората част. В 50-ата минута дълго подаване стигна до Сеная, който мина зад гърба на Гордън, но Джед Спенс се намеси добре в защита и попречи на десния бек на африканския тим да нанесе по-опасен удар към далечния ъгъл.

В 57-ата минута англичаните организираха една от най-добрите си атаки до момента. Спенс и Гордън комбинираха бързо отляwо, след което топката премина през Белингам и стигна на другия фланг до Мадуеке. Той стреля, получи се рикошет, след което и Гордън нанесе удар, но право в ръцете на Асаре.

Четири минути след това Елиът Андерсън бе изпуснат в наказателното поле и засече с глава центриране от фаул на Райс, но ударът на звездата на Нотингам Форест бе блокиран от бранител на Гана.

В 65-ата минута Томас Тухел предприе двойна смяна - Нико О'Райли и Букайо Сака замениха съответно Спенс и Гордън. Кейрош отговори също с двойна смяна - Уилямс и Аю отстъпиха местата си на Исахаку и Аду.

Две минути след това Аду бе напът да се откъсне сам срещу Пикфорд, който излезе извън наказателното си поле. Двамата се сблъскаха и не последва нищо. Ганайците имаха претенции, че стражът на Англия е извършил нарушение, но решението бе за нарушение в полза на "трите лъва".

В 69-ата минута Кейн нанесе удар от границата на наказателното поле, но Асаре спаси без особен проблем.

Гана можеше да нанесе съкрушителен удар в 80-ата минута, когато създаде страхотна контраатака, която създаде смут в защитата на "трите лъва". Аду отново изскочи в наказателното поле, Конса му попречи, нападателят падна, след което отново опита изстрел, но топката срещна тялото на Семеньо, който без да иска спаси Англия. Тук останаха известни съмнения доколко играта на централния защитник на "трите лъва" бе чиста, тъй като той не игра с топката. Ганайците обаче също не претендираха за дузпа.

Роджърс, Езе и Рашфорд поетапно също се появиха в игра за Англия.

В 86-ата минута Асаре направи най-доброто си спасяване, избивайки с една ръка удар на Сака. След това "трите лъва" бяха още по-близо до гола. О'Райли засече с глава отблизо центрирането отдясно, но топката срещна гредата, а след това Хари Кейн направи огромен пропуск, пращайки от няколко метра кълбото високо над вратата.

Натискът на "трите лъва" стана много силен. В добавеното време и Гей бе близо до гола след удар с глава. Топката обаче бе изчистена от голлинията.

Редактор "Екип на Петел",

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