Англия води на Сърбия в квалификация за Световното

Селекцията на Англия, която стана първият европейски отбор, гарантирал си класирането на Мондиал 2026, приема Сърбия на "Уембли" в двубой от квалификационна група "К".

Резултатът е 1:0 след гол на Букайо Сака в 28-ата минута. "Трите лъва" ще се опитат да постигнат седма поредна победа и да продължат без допуснат гол. Двубоят обаче е много по-важен за отбора на Сърбия, който се бори с Албания за второто място, даващо право на участие на баражите. Преди срещите тази вечер албанците имат преднина от една точка, припомня Спортал.

Томас Тухел е направил три промени в сравнение с мача с Латвия. Нико О'Райли дебютира за националния отбор, започвайки отляво на отбраната. Рийс Джеймс е десен бек, а Маркъс Рашфорд стартира като ляво крило. Джуд Белингам, който пропусна последните четири срещи на "трите лъва" заради контузия в рамото, остава на пейката за началото. Морган Роджърс е предпочетен пред него и Фил Фоудън.

Новият селекционер на Сърбия Велко Паунович залага на четирима в защита и наситена халфова линия с петима играчи. Душан Влахович е на върха на атаката, а Костич и Живкович ще се опитат да му помагат по фланговете.

