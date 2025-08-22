Английски и Немски език през учебната година за деца от 5 години до 12-ти клас

Ако искате детето Ви да учи Английски и Немски език с удоволствие, бързо и максимално ефективно, то Учебен център “Скоростно Учене” е най-добрият избор във Варна.

Вече 12 години ние осигуряваме качествен, иновативен и доказано успешен образователен процес!

Къде може да учите?

Офис 1 – гр. Варна, Бул. Мария Луиза 11



Офис 2 – жк. Младост – Пазар (под Ледената пързалка)



Онлайн – в нашата модерна виртуална класна стая



Занятията се провеждат 2 пъти седмично по 2 уч. часа в гъвкав график, съобразен със смените на децата.

☎ Записвания и информация: 0895 752 725

👉 За всички подробности, график и цени, вижте линка: тук .

Защо да изберете нас?

В Учебен център „Скоростно Учене“ работи екип от млади, мотивирани и висококвалифицирани преподаватели, които използват най-модерните методики и дигитални образователни инструменти. При нас децата:

Учaт активно чрез Интерактивна дъска, Интерактивен под, Kinect и карти с добавена реалност

Развиват уменията си чрез мнемотехники и мисловни карти, които улесняват запаметяването и стимулират креативното мислене.

Участват в тематични проекти, които ги учат да прилагат знанията си в реални ситуации

Получават достъп до нашия онлайн портал за домашни, където упражняват писане, четене, слушане и говорене по забавен начин



Използват гласово разпознаване, за да подобрят произношението си и да получават мигновена обратна връзка



Могат да разчитат на допълнителни безплатни индивидуални часове, когато имат нужда от подкрепа

Международни успехи

Гордеем се, че вече три години наши ученици се класират за европейския кръг на международната олимпиада HIPPO в Лидо ди Йезоло, Венеция, и се представят изключително успешно сред най-добрите в Европа в различни категории. Това е доказателство за високото ниво на подготовка и отдаденост както на децата, така и на нашия екип.

Pearson – международно признати сертификати

Учебен център „Скоростно Учене“ работи по програмите на Pearson – водещ световен издател в образованието.

Децата не просто учат, а могат да получат международно признати сертификати, които отварят врати за образование и кариерно развитие в цял свят.

Защо родителите избират нас?

Гарантирани резултати – всяко дете се следи индивидуално.

Атмосфера, в която децата учат с желание.

Обучение от ново поколение – съчетание от игра, технологии и доказани методики.

Контрол на качеството и обратна връзка

Родителите получават подробен отчет за напредъка на детето



Даваме възможност за индивидуални консултации и часове при необходимост



Гарантираме, че всяко дете получава внимание и подкрепа според своите нужди

Заповядайте на открит урок!

Учебен център „Скоростно Учене“ Ви кани на ОТКРИТ УРОК по Английски или Немски език за деца от 5 г. до 12 клас, където ще се запознаете с нашата методика и модерна учебна среда.

📅 Период: от 21.08 до 25.09

📍 Място: единия от нашите офиси или онлайн

☎ Записвания: 0895 752 725

🎓 При нас Ви очаква учене от ново поколение – интерактивно, забавно и с доказани резултати!

👉 За всички подробности, график и цени, вижте линка: тук .

👉 Повече за нас:

