Ани от Варна може да получи нов дом още следващата седмица

кадър: Нова тв

Историята на Ани, нейната майка и баба развълнува хиляди зрителите, които поискаха да помогнат на семейството. Събраната до момента сума по сметката на фондация “Открито сърце” е 10 хиляди евро.

Междувременно от Община Варна сформират комисия, която още следващата седмица ще разгледа случая на детето. Това съобщи зам.-кметът на морската столица Снежана Апостолова. За семейството ще се потърси нов дом от т.нар. фонд “Резервен”. Причината е, че социалните жилища, с които разполага район Одесос, от който е Ани, са малко, а чакащите хора в нужда много. Фонд “Резервен” е предназначен за спешно и временно настаняване на граждани при неотложни или остри социални и житейски нужди, съобщи Нова телевизия.

Вчера в ефира на NOVA семейството на Ани заяви, че в продължение на 7 години кандидатства за социално жилище, но среща отказ. Така е принудено да живее в стара къща, за която плаща наем от 100 евро месечно. Къщата е без баня и с външна тоалетна. Има влага, мухъл и течове. Поради тази причина детето, което е с тежко вродено сърдечно заболяване, развива и остри респираторни инфекции, превърнали се в хронични. Заради тях многократно е постъпвало в болница.

От фондация “Открито сърце” съобщиха, че след като детето получи общинско жилище, ще се провери състоянието на имота и е възможно да има нужда от допълнителни средства за ремонт. Причината е, че повечето социални жилища също не са в добро състояние.

Редактор "Екип на Петел",

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