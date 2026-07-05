Анкара разкри тематиката на срещата на НАТО

Снимка: Пиксабей

Заплахите и предизвикателствата пред евроатлантическия регион, Украйна и южния фланг на НАТО ще бъдат сред основните теми на срещата на върха на алианса в Анкара на 7-8 юли, обяви Бурханетин Дуран, ръководител на Дирекция „Комуникации“ на турския президент.

„Срещата на върха, в рамките на всеобхватния подход, ще оцени предприетите стъпки за увеличаване на бюджетите за отбрана, както и усилията на Алианса в областта на възпирането и отбраната. Стратегически обмен на мнения относно заплахите, рисковете и предизвикателствата пред евроатлантическия регион ще се проведе и на ниво лидери. Ще бъдат обсъдени ситуацията в Украйна и последните развития на южния фланг на НАТО“, пише Дуран в обръщението си.

Натовската среща на върха, председателствана от турския президент Реджеп Ердоган, ще се проведе на 8 юли, отбелязва bTV.

На 7 юли турският лидер и съпругата му Емине Ердоган ще посрещнат държавните и правителствените глави и техните съпрузи на прием и вечеря в президентския комплекс. Дневният ред на Ердоган включва и множество двустранни срещи с ръководителите на делегации от страни от НАТО. Ще присъства и президентът на САЩ Доналд Тръмп, за когото администрацията на Ердоган е подготвила церемония по посрещане на високо ниво преди двустранната среща.

На срещата на върха ще бъдат представени 32 държави на ниво държавни и правителствени глави, като ще присъстват приблизително и 100 министри. Над 56 000 служители по сигурността следят за сигурността.

Редактор "Екип на Петел",

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