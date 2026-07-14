Анна Бодакова: Двуликият Радев си играе на "иди ми - дойди ми"

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Анна Бодакова засипа с тежки критики премиера Радев. Народният представител от „Демократична България“ Анна Бодакова бе гост в „Денят на Дарик“, където коментира актуалната политическа обстановка, външната политика на България, отношенията с Русия и Европейския съюз, както и работата на управляващото мнозинство.

В разговора тя засегна и теми като борбата с корупцията, реформите в здравеопазването, изборното законодателство, подкрепата за младите семейства, политиките за майчинство, онлайн безопасността на децата и регулацията на социалните мрежи.

Бодакова очерта и своите приоритети като народен представител, поставяйки акцент върху младежките политики, социалната сфера и необходимостта от по-ефективни реформи в здравеопазването.

„Това е един изключително ненужен и, няма да лъжа, леко нелеп сюжет, в който България се вкара с опитите на двуликия Радев пред България да казва едно, пред Европейския съюз да казва друго. И в момент, в който България би трябвало да бъде изключително ясна в своята позиция, ясна в това, че е в национален интерес България да осъди действията на Русия по възможно най-категоричен начин, си играем на „иди ми – дойди ми“, коментира тя.

„Не смятам, че проруското е модерно. Смятам обаче, че има изключително много дезинформационни мрежи, които работят денонощно в опит да наложат идеята, че това е модерно, че това е нещо изключително важно. Но истината е, че Радев дойде на вълната на протести срещу бюджета. В момента той е внесъл бюджет, който предлага изключително опасни за България мерки и никакви реформи“, каза още народният представител.

„Имаме връщане на кадри. Наливат се още повече пари в системата на НЗОК без никаква реформа. И когато ние искаме да се провери какви сигнали и какви предполагаеми престъпления са извършени от ръководни лица там, срещаме въздържание и направо директен отказ. Има изключително много параграфи, по които НЗОК продължава да функционира. Това е проблем, който наистина засяга не само парите на всеки българин, защото се разпределят изключително много средства, а и здравето на всеки един човек“, засегна Бодакова темата със здравеопазването, пише novini.bg.

„Когато Пеевски си има държава, когато Пеевски си има служби, става нещо като „Страната на чудесата“ и всичко е възможно. Но същевременно ние искахме комисия, която да проверява полетите на Пеевски, която да проверява имуществото на Пеевски, защото по-големият въпрос е как той е платил тези полети. Пеевски не е разпределял собствените си пари. Той е разпределял парите на данъкоплатците. Именно поради това е изключително важно цялата истина да бъде публично достояние“, обясни Бодакова.

„Родителите не получават достатъчно подкрепа, за да знаят какво всъщност се случва в телефоните на децата им, а децата не получават достатъчно ясно образование как да се движат безопасно в интернет. Защото безопасността в интернет не е само някой чичко, който стои зад екрана и чака да навреди на детето. Безопасността в интернет е защитата от онлайн тормоз от съученици, защитата от това детето да не остави дигитална следа, която ще му навреди много в бъдеще“, поясни тя по темата с безопасността в интернет.

Редактор "Екип на Петел",

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