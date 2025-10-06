Анна-Мария Конова е бременна

Кадър Нова тв

Една от най-хубавите водещи на Нова телевизия очаква дете от бивш вицепремиер. Това е звездата от „Пресечна точка” Анна-Мария Конова.

Тя е бременна от млад, който беше служебен заместник министър-председател по управление в предишни правителства.

Макар че все още официално се води основно лице на „Пресечна точка”, Анна-Мария Конова не се появява на екран. Вместо нея, в студиото като водеща влиза колежката й Юлия Манолова. Каква е причината? Бременната журналистка е решила да се скрие от зрителите, за да очаква на спокойствие раждането на бебето, което е напът, пише "Уикенд".

