Анна-Шермин: Аз може да съм туркиня, ама и вие не сте чисти българи. Българите са един от най-смесените народи

Анна-Шермин от „Ергенът: Любов в рая“ отново запали фитила на общественото недоволство. Жената, която превърна хейта в своя валута, този път реши да говори масирано – с геополитика, етноанализи и щипка егото, което вече спокойно може да бъде измерено в тонове, пише Intrigi.bg.

В подкаста „Надкаст“ тунингованата блондинка хвърли серия от реплики, които оставиха водещите с отворени усти. Без грам притеснение тя се самообяви за… аналог на държава, при това във вечен военен конфликт. Според нея собствената ѝ житейска драма е огледален образ на случващото се в Израел.

По думите ѝ „и там, и при нея“ имало атаки, нападки и „терористи“, които ѝ рушат мира. Дори стигна до покъртителни описания за убийства, жертви и ужаси – очевидно, за да подчертае мащаба на собствените си преживявания.

Преди да стигне до тази умопомрачителна аналогия, Анна-Шермин първо разчисти друг фронт – този на етническите слухове. Категорична, че няма ромски произход, тя обяви, че идва от „чисто турско семейство“, останало от османско време. Посочи турското си име, езика вкъщи, родовите линии – всичко, за да затвърди самоличността си.

И след като изясни кой какъв е, реши да обяви и своя „експертен“ анализ върху българската нация.

Според нея е „абсурдно“ хора, прекарали столетия под робство, да претендират за чистота. По думите ѝ „българите са един от най-смесените народи“ и ако всички направят ДНК тест – „чист българин няма да се намери“.

Скандалджийката №1 от риалитито, която наричаше конкурентките си „вредители“, „джуджета“ и „пилонаджийки“, за пореден път показа, че може да създаде буря дори само с няколко изречения. Този път обаче – на ниво нации, геополитика и етнически уроци, които никой не е поръчвал.

