Анна-Шермин: Много хора мислят като мен

Не мога да приема мнението на хора, които не могат да са ми пример, това заяви Анна-Шермин от „Ергенът: Любов в рая” по повод масовия хейт срещу нея в социалните мрежи. „В такива формати има неща, които са изрязани, които са излъчени... Всеки играе роля, а играх ролята, която ми беше определена”, така тя обясни поведението си в „Надкаст” с Неделчо и Туджаров.

Тя обаче обясни, че ролята ѝ не е била наложена от продукцията, а „просто така се е получило”. Анна-Шермин обясни, че в реалния живот не реагира на хората, които я дразнят, но в риалитито не било така, защото трябва да има шоу.

„Не исках никой да остане безразличен”, заяви тя.

Тя каза също, че не е искала да обиди никого и изказванията ѝ за „българския манталитет” са били насочени към конкретен тип поведение в обществото ни.

„Мисля, че много хора мислят като мен, просто нямат смелостта да го изразят”, заяви Анна-Шермин.

