Анна Заркова: Ще ви кажа защо Пеевски никога няма да стане истински политик

Редактор: Юлия Георгиева, снимка ФБ, Анна Заркова

Делян Пеевски има някои качества, но никога няма да стане истински политик. Ще ви кажа защо.

Това коментира на страницата си във фейсбук журналистът Анна Заркова.

Ето какво пише тя:

Гледам ударните назначения в държавните регулатори, в контролните органи и по кюшетата (с големите заплати и рушвети), и си мисля за Пеевски. Да, той има някои качества на истински политик, но няма да може да стане такъв, колкото и да му се иска. Причината е, че се страхува от свободно мислещи и умни хора, не смее да общува с такива, и се заобикаля само със слуги. А слугинажът, колкото и да се размножава с помощта на Борисов, не е и никога не би могъл да бъде политически екип с държавническа мисъл. Мястото му винаги е било и ще бъде в килера - при парцалите и мръсотиите от политическата кухня.

(Ако не вярвайте, вижте го - дават го ежедневно по телевизиите)

