Аномалия: Няма желаещи за 5 хиляди лева заплата

След Габрово проблем с набирането на специализанти за заплата от 5 хил. лева се оказа, че има и в Бургас. При 38 обявени места за млади лекари в УМБАЛ "Дева Мария", към момента има подадени едва 11 молби, а срокът изтича в края на следващата седмица, съобщиха от болницата за clinica.

Бургаската болница обяви в края на миналия месец, че дава 5 хил. лв. заплата за работа на специализанти. Лечебното заведение търсеше 38 млади лекари за 11 клиники - по АГ, Ортопедия, Нервни болести, Медицинска онкология, Анестезиология и интензивно лечение, Хирургия, Урология, Гастроентерология, Нуклеарна медицина, Неонатология и Кардиология.

че молби са подали едва 11 души. Трима за Кардиология, четирима за Гастроентерология, един за Нуклеарна медицина, двама за Онкология и един за Образна диагностика. Още по-лоша бе ситуацията в Габрово. Преди месец стана ясно, че в Габрово са се сблъскали с аналогичен проблем. Областната болница там бе обявила заплащата от 5 хил. лв. за анестезиолог, но желаещи така и не се появили.

на какво се дължи тази аномалия. Докато младите лекари казват, че заплатите, които им предлагат в някои болници са ниски, явно не желаят да работят на места за 5 хил. лв. на месец, при това в големи лечебни заведения.

