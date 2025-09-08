Аномалия до края на септември

Кадър Метео Балканс

Лятото сякаш не иска да си тръгне и ще продължи поне до края на месеца, сочат данните от глобалните модели GFS и ECMWF. Подобна прогноза чухме още през юни, юли и август, но е ясно, че на повечето от нас вече ни е омръзнало. Определено климатичните промени се усещат – и то всяка година все по-осезаемо, предаде Метео Балканс.

Тези прогнози на ГФС са тревожни, защото глобалният модел дори не предвижда валежи, а непрекъснати адвекции (пренос на горещ въздух**) на горещ въздух и слаби атмосферни смущения, причинени от фронтовете в Западна и Северна Европа. При този режим, ако прогнозите се сбъднат, ще наблюдаваме изключително сух септември, въпреки че до преди няколко дни ГФС прогнозираше значително застудяване около 21 септември. Несигурността в ЕС и ГФС моделите е свързана с очакваните силни циклони в Западна Европа.

Ако погледнем прогнозите за температурната аномалия, целият континент е в червено и навсякъде се наблюдават отклонения от 2–5 градуса над нормата, а над Балканите – до 9–12 градуса над нормата. По-студено от обичайното ще бъде в Испания и Великобритания, където се очакват около 2–8 градуса под климатичната норма за периода 1979–2010 г, но тенденцията е да се затопли..

Разбира се, това са прогнози. Опитахме се да опишем детайлно какво ще се случи, но винаги има изненади – не можем да контролираме времето, за да сме на 100% точни.

Дори компютърните модели не могат да дадат напълно точни прогнози, тъй като тяхната структура не позволява абсолютна прецизност. Макар че метеорологичната есен вече започна, тя ще се окаже кратка – предстоят още около две седмици с високи температури. Очакваните стойности са между 28 и 33 градуса по Целзий – нещо, което е по-характерно за началото на септември, отколкото за средата на месеца.

В събота ГФС моделът ни даваше корено различен режим, но ще следим...

