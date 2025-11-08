Аномалия през Декември: Нахлува полярен студ

Пиксабей

В момента валежната зона, която се намира над Северна Македония, Сандански и Петрич, се очаква да обхване и районите на София, Плевен, Кюстендил, Драгоман и Ихтиман. Прогнозата е за валежи от дъжд, а над 1700 метра - от сняг. На отделни места е възможно да има гръмотевици, а преминаващ студен атмосферeн фронт ще доведе до усилване на вятъра, предаде Бг он ер.

Експертите подчертават, че това развитие носи ясен сигнал за по-студено и по-зимно начало на сезона за Балканите, особено за България.

Ако прогнозите за отслабен полярен вихър се потвърдят, декември може да започне с трайно застудяване и първи значителни снеговалежи в Северна и Западна България.

Очаквания по месеци за България:

Декември - по-студен от обичайното, с чести нахлувания на арктичен въздух и възможни снеговалежи дори в низините.

Януари - по-променлива циркулация – кратки затопляния, но и периоди с интензивен студ.

Февруари - възможно ново застудяване при слаб или вторично разрушен полярен вихър.

В Южните Балкани (Гърция, Южна Албания, Турция) времето ще бъде по-променливо, с редуване на дъжд и кратки по-студени епизоди.

Според текущите тенденции, зимата 2025/2026 г. има всички предпоставки да бъде по-зимна от последните няколко, които бяха сравнително меки и безснежни. Ранното стратосферно затопляне е силен индикатор, че циркулацията ще се "прекъсне" и студените въздушни маси ще достигат по-често до Балканите.

Ако блокиращите процеси в Атлантика се задържат, България може да очаква класическа зима – със студ, сняг и чести контрасти между сухи антициклонални периоди и активни снежни циклонални нахлувания от Средиземно море.

Заключение:

Ранните сигнали от стратосферата подсказват, че зимата 2025/2026 г. може да бъде по-динамична, по-студена и по-снежна от предходните години. За България това означава реален шанс за стабилна снежна покривка и истински зимен декември - нещо, което липсваше през последните сезони.

