Аномалия през декември

Месечните прогнози дават само обща представа за времето, тъй като е невъзможно да се направи по-детайлна прогноза за конкретен регион за толкова дълъг период. Месечната прогноза е изготвена на базата на Европейския модел за средносрочни прогнози и GFS. В анализа е проследено поведението на полярния вихър, пише Метео Балканс

Декември е месецът, в който динамиката на атмосферата започва да определя характера на цялата предстояща зима. Именно тогава поведението на полярния вихър — гигантската структура от студен въздух, затворена високо в стратосферата — започва да влияе осезаемо на времето в Европа и по-специално на Балканите. Тази година полярният вихър привлича особено внимание, тъй като моделите очертават стабилен, но едновременно с това силно издължаващ се вихър, способен да предизвика няколко студени вълни към Източна Европа.

Този декември 2025 ще бъде един от най-интересните и динамични зимни месеци през последните 15 години за България. Основният двигател е изключително ранното и мощно стратосферно затопляне (major SSW), което вече започна да разпада полярния вихър още в последните дни на ноември. Това е най-ранното значимо SSW от 1963 г. насам и ще има директно отражение върху времето над Югоизточна Европа.

Очаква се декември 2025 започва с необичайно силни процеси високо в атмосферата. Виждаме, че в края на ноември е настъпило ранно внезапно стратосферно затопляне (SSW) – едно от най-ранните отчитани събития през последните десетилетия. То вече води до сериозно отслабване и частичен колапс на полярния вихър, което променя динамиката на северното полукълбо.

Макар ефектите първо да се усещат над Северна Америка, стратосферните смущения почти винаги достигат и Европа. Балканският полуостров е регион, чувствителен към подобни промени – особено когато се комбинират отслабен джет стрийм и засилен приток на студен въздух от североизток.

Първо десетдневие (1 – 10 декември)

Първите десет дни на месеца ще бъдат преходен етап, в който атмосферата започва да реагира на стратосферните процеси, но все още липсва силен синоптичен отговор. Полярният вихър е вече отслабен, но енергията от въздушните възмущения още не се е „спуснала“ към по-ниските слоеве.Това предвещава по-топъл старт на декември, какъвто често наблюдаваме.

Моделите прогнозират спиране на валежите и по-сух начало на месеца, като ЕС и ГФС, загатват за антицклоно време над по-голямата част от Югоизточна и Източна Европа, но температурите ще са ниски, очаквани само сух студ. Местата без целодневни мъгли, температурите ще се повишат, но ще за между 10-15градуса по Целзий. Районите с мъгли - доста по-ниски до едва 4-7градуса по Целзий.

Полярният вихър ще бъде напълно разпаднат и раздробен на две части – една над Сибир, друга над Северна Канада. Това ще отвори широко вратата за адвекции на арктически въздух през Скандинавия и Източна Европа, но през края на първото десетдневие или началото на второто.

Времето над нашата страна ако тази прогноза се запази, ще е по скоро облачно и мъглив, и студено. Най-студената нощ вероятно ще бъде след 5 декември (–5…–8°C в котловините и планинските райони).

Второ десетдневие (11 – 20 декември)

Това е първият период, в който се очаква по-видима реакция на тропосферата към стратосферното затопляне.

Втората карта вече намеква за по-интересна динамика. Полярният вихър започва да се издължава, като неговата ос се измества към Скандинавия и Северния Атлантик. Това издължаване (наречено елонгация) е ключово, защото: нарушава симетрията на вихъра,

позволява на планетарните вълни да проникват по-навътре, увеличава вероятността студени маси да бъдат избутани към континентална Европа.

Точно такъв сценарий често води до първите значими студени нахлувания през зимата.

Втората част на месецa ще донесе осезаема промяна. Студени маси от североизток ще проникват към Балканите, а Средиземноморските циклони ще се активизират. Това е комбинацията, която често поражда валежи и първи по-силни снеговалежи в планините и високите полета. Ако тези прогнози се реализират ни очакват валежи от дъжд и снеговалежи в планинските райони, Северозападна България и крайните североизточни райони. Очакваната снежната покривка, ще варира силно от надморската височина. Максималните средни температури за този период ще са между 3-5°C. Очакваните най-ниски температури - до –7…–9°C в котловините и планинските райони.

Трето десетдневие (21– 31декември)

До края на месеца стратосферният вихър вероятно ще бъде в състояние на разпад или силно отслабен. Историческите данни сочат, че след подобни събития (SSW), отрицателната фаза на Арктическата осцилация (AO) се задържа продължително. Това означава, че студеният въздух се задържа в умерените ширини, вместо да стои заключен на полюса. Вероятността за "Бяла Коледа" през 2025 г. изглежда по-висока от обичайното.

Очаква се времето да се стабилизира в типично зимен режим. Към този момент се прогнозира и антициклонално време, подобно на първото десетдневие на месеца, но фактът, че този път температурите ще са по-ниски, с възможни температури от минус 10 градуса и в равнините, а в планините - дори и по-ниско. Вероятността от преминаването на средиземноморски циклони е голяма, но честотата им ще отслабва.

Времето по Коледа, ще е по-честно облачно и мъгливо. А, за Нова година се очаква дори да е ясно без валежи.

Някой от членовете на ГФС, пък прогнозират преминаването на средиземноморски циклон и слабо повишение на температурите.

