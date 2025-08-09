Аномалия в Черно море вещае страшна есен и зима

Пиксабей

Температурата в Черно море достигна 30°C,a на места и дори 31°C,какво вещае това?

Нови данни показват високи температури на морската повърхност в Черно море, предаде Метео Балканс.

На 09 август 2025 г. данни от сателитно наблюдение и модели за морската повърхностна температура (SST) показват значително затопляне на водите в Черно море. Картата, представена по-горе, визуализира температурите в различни части на басейна, като в много райони стойностите надвишават 29-30°C – ниво, което е тревожно високо за този сезон.

Най-горещи зони

От картата ясно се вижда, че западната част на Черно море, особено крайбрежните води на Русия, Грузия, Североизточна Турция. Високи температури се наблюдават и над Азовско море. В тези региони температурите на морската повърхност достигат 27–29°C, а на места и до 30°C, което е интензивно обозначено с розови и бели цветове на картата. Това затопляне е в резултат от продължителен период на продължителните горещини и по-слабите ветрове и силно слънцегреене през юни и юли месец.

Високи температури се наблюдават и в района около Кавказ и Керченския пролив. Макар и, че в тази част морето да е по-дълбоко се наблюдават високи температури.

Потенциални последици

Това интензивно затопляне може да има сериозни екологични и икономически последици:

Цветежи на фитопланктон: Високите температури стимулират развитието на фитопланктон, което може да доведе до „цветежи“ и последващи зони с ниско съдържание на кислород.

Рибарство: Морската фауна, включително икономически важни видове като сафрид и хамсия, може да промени миграционните си модели.

Туризъм: Въпреки че топлите води са привлекателни за туристите, повишеният риск от медузи и замърсяване може да влоши условията за къпане.

Климатични индикатори: Това е още един сигнал за климатичните промени, които засягат Черноморския регион.

Високите температури през есента, могат да доведат до по-силни бури в Черно море.

Температурите по Българското Черноморие

Най-топла е водата над крайните южни райони от нашето Черноморие, като на места температурата на водата дори надминава 27°C.

Високите температури, могат да доведат до по-силни есенни-зимни бури и по нашето Черноморие!

По-високата температура на водата води до по-силно изпарение. Тази наситена с влага топла въздушна маса се издига, кондензира и освобождава огромно количество скрита топлина. Това е основният механизъм, който подхранва бурята и я прави по-интензивна и разрушителна.

С повече налична енергия, бурите могат да развият по-силни ветрове, които причиняват високи вълни и могат да бъдат опасни за корабоплаването и крайбрежните райони. Освен това, по-голямото количество влага във въздуха води до по-обилни и концентрирани валежи, които могат да доведат до наводнения на сушата.

