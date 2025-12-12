Аномалия в Черно море

Пиксабей

Черно море отдавна е зона с нестабилна конвекция, но последните години в сателитните наблюдения се появява нещо, което хидрометеоролозите определят като „тихи електрически бури“. Това са атмосферни разряди, регистрирани от lightning-detection системи като GLM (Geostationary Lightning Mapper) и европейските мрежи LINET и Zeus, но без ясно изразена буря под тях, пише Метео Балканс

Сателитите улавят микросекундни, но многократно повторяеми проблясъци от електрическа активност в средната тропосфера. Те не са свързани с мощна градушка, не съпътстват обилни валежи и в много случаи не са съпроводени дори с характерния електрически шум за класическа буря. Това е феномен, който набира честота именно над Черно море.

Защо тези разряди са „невидими“ от повърхността

Над морето често се наблюдават слоеве от суха и топла въздушна маса, които действат като капак над по-влажния слой в ниската тропосфера. В тези ситуации конвекцията се издига до определено ниво, но остава „затворена“, без да пробие инверсионната зона. Резултатът е облачна структура, която няма силен вертикален растеж, но вътрешно съдържа достатъчно ледени кристали и турбулентност, за да генерира електрически заряди.

От брега подобни облаци изглеждат безобидни — разкъсана облачност, слаби купести структури, липса на валеж. Но в средната тропосфера се натрупва електрическо напрежение, което понякога се освобождава в кратки, изолирани разряди.

Сателитите ги засичат. Очите ни – не.

Защо Черно море е идеална среда за този тип явления

Черно море има няколко характерни особености, които подпомагат формирането на „тихи бури“:

Топлата повърхност на морето създава постоянен поток от влага Дори през зимата морската температура е по-висока от тази на въздуха. Това генерира стабилен източник на влажност, необходима за електрическа активност.

Инверсионните капаци са чести и устойчиви. Особено през есента и зимата. Те блокират вертикалното развитие на бурите, но позволяват частичен микроконвективен обмен.

Сблъсъкът между континентален и морски въздух. Разликата в температурата и влажността създава условия за отделяне на заряди дори без класическа мълния между облак и земя.

Този тип явления са известни в научната литература, но в Черно море те се проявяват по-ясно, по-често и на по-големи площи, отколкото над други вътрешни морета.

Какво откриват сателитите?

Последните години GLM показва увеличение на така наречените in-cloud only discharges – разряди, които не достигат земната повърхност. Те представляват вътрешни електрически импулси в облачната маса, понякога с интензивност, сравнима с пълноценни мълнии.

Тези разряди:

не са опасни за наземната инфраструктура,

са почти невидими за радари,

не генерират класическа акустична вълна, която да бъде чута,

но са важен индикатор за нестабилност в атмосферата.

За метеоролозите това е сигнал за променящ се режим на конвекция над Черно море. Електрическата активност показва наличието на енергия, която не преминава в буря, но може да бъде освободена при промяна на синоптичната картина — например при нахлуване на студен въздух или при разкъсване на инверсията.

Какво означава това за прогнозите за времето?

Тихите електрически бури подсказват, че над региона има латентна енергия, която може да бъде „включена“ при определени условия. Това е ключово за прогнозите за интензивни явления, защото вътрешната електрическа активност често предшества:

внезапни локални бури,

краткотрайни интензивни валежи,

турбулентност за авиацията,

преминаване към по-организирани гръмотевични системи.

Черно море не просто поддържа конвекция — то поддържа скрита конвекция. За астрономически прибори тя е шум. За метеоролозите – предупреждение. Ще виждаме ли това по-често? Всички модели сочат, че да. Затоплянето на морската повърхност, по-динамичните атмосферни слоеве и по-честите инверсии създават идеални условия за увеличаване на подобни явления. Черно море се превръща в зона, където облачната електрическа активност ще бъде по-честа и по-разнообразна.

Това е важно не само за науката, но и за оперативната прогноза. Тихите електрически бури са маркер за промяна в енергийния баланс на атмосферата над региона. И този баланс вече не се държи по правилата, които наблюдавахме преди 20 години.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!