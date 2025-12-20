Антъни Джошуа нокаутира инфлуенсъра Джейк Пол в шестия рунд

кадър: RobbyTheBrain, Х

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа спечели с нокаут в шестия рунд шоуто от Маями срещу инфлуенсъра Джейк Пол!

По този начин Джейк Пол записа втората загуба в професионалната си кариера и първото си поражение с нокаут, след като бе спрян от бившия световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа. Двубоят се проведе в петък вечер в „Kaseya Center“ в Маями и завърши с категорична победа за британския боксьор, предаде Гонг бг.

С актив 12 победи и 2 загуби (7 нокаута) Пол влезе в срещата с Джошуа след успех с единодушно съдийско решение над бившия световен шампион в средна категория Хулио Сезар Чавес-младши през юни. До поражението в Маями той се намираше в серия от шест поредни победи, като единствената му загуба преди това бе от Томи Фюри със съдийско решение през февруари 2023-а година.

За Джошуа това бе важна победа в опита му да се върне сред елита на тежката категория. Британецът има баланс 29 победи и 4 загуби (26 нокаута), като загуби титлите на WBO, IBF и WBA от Олександър Усик през септември 2021-а година, а 11 месеца по-късно не успя да си ги върне и в реванша. След това Джошуа записа четири поредни победи, преди да бъде спрян от Даниел Дюбоа през септември 2024-а година.

След края на битката Джошуа ясно заяви, че иска да се изправи срещу отказалия се от спорта Тайсън Фюри през 2026-а година. Сънародникът на AJ обаче може за втори път да се завърне на ринга, като самият той намекна за това по-рано през седмицата.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!