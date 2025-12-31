Антъни Джошуа от болницата: Всичко ме боли

кадър: Bulgaria ON AIR

Британският боксьор Антъни Джошуа направи кратко изявление от болницата в Нигерия, в което разкри, че чувства болка в цялото си тяло след ужасяващата автомобилна катастрофа в Нигерия, при която загинаха двама негови треньори.

Източници, близки до AJ, разкриват, че боксьорът е имал силна болка в коленете и е плакал, докато е бил отвеждан в болницата, допълва бтв спорт.

„Цялото тяло ме боли. Всичко ме боли“, каза кратко Джошуа от болницата.

Той ще посрещне 2026 г. в болничното легло в клиника в Лагос, въпреки че животът му е извън опасност, но близки до боксьора смятат, че той ще има сериозни психологически проблеми заради загубата на двама от най-близките си хора.

Припомняме, че при жестокия сблъсък с висока скорост на магистрала загинаха двама от най-близките му приятели. Латиф Айоделе и Сина Гами пътували с боксовата суперзвезда, когато джипът се ударил в спрял камион. Смята се, че двамата са седели от дясната страна на превозното средство и са починали на място. Шофьорът и возещия се зад него Антъни са оцелели по чудо.

Ей Джей беше изваден от смачканите ламарини с помощта на десетки местни жители, станали свидетели на фаталния сблъсък. Той трябваше да премине покрай телата на своите приятели, положени на земята...

