Антъни Джошуа поднови тренировките след катастрофата

кадър: Х

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа се завърна в залата за тренировки. 36-годишният британец подновява подготовката си за пръв път след тежката катастрофа на 29 декември в Нигерия. При инцидента загинаха двама от неговите треньори и близки приятели - Сина Гами и Латиф Айоделе.

Малко повече от две седмици след трагедията Джошуа качи клип в профила си в "Снапчат", на който се вижда как прави поредица от различни кондиционни занимания, включително и спаринг.

В сряда промоутърът Еди Хърн коментира състоянието на британеца, заявявайки, че вярва в неговото завръщане към бокса, след като се възстанови.

„Той ще има нужда да се възстанови физически, психически, емоционално и духовно, преди да вземе решение за бъдещето си. Наистина мисля, че ще иска да се върне към бокса.Но решението е негово и той ще го вземе, когато настъпи правилният момент“, коментира Хърн пред „Скай Спортс“, цитирани от БТА.

„Със сигурност това не е разговор, който смятам да проведа с него в скоро време. Ще го попитам само дали е добре, защото понякога хората само си придават вид, че всичко е наред. Но това, което се случи с него не беше нормално и е изключително тъжно за всички въвлечени“, добави англичанинът.

