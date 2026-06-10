Антикорупционния фонд: За първи път има документ, че прокуратурата действа като рекетьор

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Решението на СГС за действията на прокуратурата по казуса "Осемте джуджета" е важно, защото много ясно посочва причината - за първи път е установено от институция, че прокуратурата действа като рекетьор.

Това каза в ефира на БНР разследващият журналист и един от основателите на "Извън ефир" Николай Стайков, преди това част от екипа на Антикорупционния фонд.

За пръв път съдебен състав приема, че действията на прокуратурата по казуса "Осемте джуджета", свързани с ареста и обвиненията срещу бизнесмена Явор Златанов, са били продиктувани не от целите на легитимно наказателно разследване, а от стремеж за отнемане на имуществото му. Това става ясно от решение на Софийския градски съд, с което прокуратурата е осъдена да плати на Златанов обезщетение от 100 000 евро, написа вчера (9 юни) Антикорупционният фонд.

Сумата е сериозна, което доказва, че има сериозно увреждане на интересите на бизнесмена Явор Златанов, подчерта той и добави:

"Ако се зачетем в детайлите, там много ясно се казва, че има целенасочено организирани действия и злоупотреба със закона и с институциите. По логически път можем да заключим, че щом има организирани действия, значи някой стои зад тях, и ако това е повече от едно или две лица, въпросът е дали не става дума за организирана престъпна група (ОПГ)".

Стайков изтъкна, че за първи път институция излиза с такова мнение:

"Досега единственият орган, който трябваше да разследва подобна злоупотреба с действията на прокуратурата и следствието, беше самата прокуратура - и то редови прокурори трябваше да разследват началниците си и изплува там и фигурата на самия голям началник - главният прокурор. Логичният резултат беше, че няма нищо и досега всички тези действия завършваха със заключение, че няма ОПГ, има някакви малки нарушения и може да помислим за някакви административни санкции".

Редактор "Екип на Петел",

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