Антоанета Костадинова с бронз от Европейското
Кадър БНТ
Ново престижно отличие за наша спортистка.
Българската спортна стрелба записа пореден голям успех на международната сцена. Антоанета Костадинова завоюва бронзовия медал в дисциплината 10 метра въздушен пистолет на Европейското първенство, което се провежда в арменската столица Ереван.
В изключително оспорван финал Костадинова постигна резултат от 215.0 точки, което ѝ отреди престижното трето място. Шампионка стана унгарката Вероника Майор. България имаше още един повод за гордост във финалната осмица – Мирослава Минчева завърши на шесто място със 154,7 точки, потвърждавайки класата на родната школа, пише frognews.bg.
Успехът на Костадинова в индивидуалната надпревара допълва отличното представяне на българския тим по-рано през деня. Антоанета, Мирослава Минчева и Адиел Илиева завоюваха бронзовото отличие и в отборното класиране на 10 метра пистолет, оставяйки зад себе си силни конкуренти.
