Антоанета Костадинова спечели бронзов медал навръх празника
кадър, архив: БНТ
Нов повод за гордост навръх националния празник. Антоанета Костадинова спечели бронзов медал на пистолет (соло, жени) на европейското първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие в Ереван (Армения).
Тя победи Илайда Тархан (Турция) с 15:8 точки в спора за третото място в дисциплината, предаде Бтв спорт.
След бронзовото отличие в индивидуалната надпревара и отборното, това е трети медал за Костадинова от шампионата.
По-рано през деня при мъжете, отново в дисциплината соло, Кирил Киров завърши на шесто място. Той беше близо до класиране сред първите четирима, но в крайна сметка остана на шестата позиция.
По случай Трети март националният ни отбор беше гост на посланика на България в Армения Н. Пр. Никола Николов.
При тима пристигна и Весела Лечева - председател на БОК и Българския стрелкови съюз.
