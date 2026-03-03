Антоанета Костадинова спечели бронзов медал навръх празника

кадър, архив: БНТ

Нов повод за гордост навръх националния празник. Антоанета Костадинова спечели бронзов медал на пистолет (соло, жени) на европейското първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие в Ереван (Армения).

Тя победи Илайда Тархан (Турция) с 15:8 точки в спора за третото място в дисциплината, предаде Бтв спорт.

След бронзовото отличие в индивидуалната надпревара и отборното, това е трети медал за Костадинова от шампионата.

По-рано през деня при мъжете, отново в дисциплината соло, Кирил Киров завърши на шесто място. Той беше близо до класиране сред първите четирима, но в крайна сметка остана на шестата позиция.

По случай Трети март националният ни отбор беше гост на посланика на България в Армения Н. Пр. Никола Николов.

При тима пристигна и Весела Лечева - председател на БОК и Българския стрелкови съюз.

