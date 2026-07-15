Антон Кутев: Идеята, че ще победим Русия е абсолютно абсурдна

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Депутатът защити отказа от участие в „коалицията на желаещите“

Депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев заяви в ефира на Euronews Bulgaria тази сряда, че страната ни трябва да търси дипломатически изход от войната в Украйна, тъй като победа над ядрена сила на бойното поле е невъзможна. Позицията му идва на фона на отказа на България да се включи в така наречената „коалиция на желаещите“.

По думите на Кутев, продължаващото въоръжаване и военният натиск няма да решат проблемите, а само ще доведат до опасна ескалация на конфликта. Той подчерта, че Русия е най-голямата ядрена сила в Европа и евентуален неуспех в конвенционалната война може да я провокира да използва ядрения си арсенал.

„Идеята, че сега ще победим Русия на бойното поле и по тоя начин ще я накараме да седне на масата за преговори, е абсолютно абсурдна“, коментира народният представител.

Въпреки резервите към допълнителното въоръжаване на Украйна, Кутев увери, че страната ни продължава активното си участие във всички дейности на НАТО и не се оттегля от европейските отбранителни структури, включително и от общата европейска противоракетна отбрана.

Проектът с Rheinmetall се отлага

Относно планираните съвместни проекти с германския оръжеен концерн Rheinmetall, депутатът уточни, че България не се е отказала окончателно, но инвестицията се отлага във времето заради липса на достатъчно средства. Според него приоритет трябва да бъдат високотехнологичните производства, като например бронирани машини, а не производството на барут, при което финансовата тежест от 400 милиона евро на първия етап ще падне изцяло върху българската държава.

„Ако влагаме толкова средства в отбраната, нека да бъдат във високотехнологични производства, които ще дадат бъдещи възможности за страната“, категоричен бе той, добавяйки, че парите за въоръжаване винаги идват за сметка на социалната сфера, образованието или културата.

Коментирайки приетия на първо четене държавен бюджет за 2026 година, представителят на „Прогресивна България“ го определи като реалистичен и единствено възможен предвид късното му гласуване в средата на годината.

„Това е остатъчен бюджет, с който закърпваме до края на годината. Опитваме се да излезем на чисто, за да можем през следващите бюджети да правим политики“, заяви Кутев.

Основната цел на финансовата рамка е да се ограничи експоненциалното нарастване на външния дълг, който през последните години се е увеличил драстично, и да се спазят новите финансови правила на Европейската комисия. Кутев обвини бившите редовни кабинети за натрупаните свръхдефицити, породени от несъразмерно увеличените разходи спрямо постъпленията в хазната.

Смяна на ключови органи в съдебната система

В края на разговора беше засегната и темата за борбата с корупцията и съдебната реформа. Според народния представител процесът върви бавно заради сериозна вътрешна съпротива в системата, но крайният резултат е неизбежен.

„За да обърнем системата, трябва да направим нов Висш съдебен съвет и да изберем нов главен прокурор“, заяви Кутев.

Той изрази увереност, че с попълването на антикорупционната комисия и предстоящите персонални и структурни промени, правораздавателната система ще започне да функционира ефективно и държавата ще се справи със завладените институции.

Редактор "Екип на Петел",

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