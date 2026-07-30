Антон Кутев: Ще има огромна съпротива срещу съдебната реформа, но няма да допуснем старият модел да се възпроизведе

кадър: Нова тв

Процедурата за избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет вече е задействана и ще бъде проведена така, че да не оставя съмнения за политически зависимости и компромиси. Това заяви депутатът от ПГ на „Прогресивна България“ Антон Кутев в предаването „Твоят ден“. Според него правителството е изправено пред безпрецедентна съпротива още в първите си месеци, защото реформата в съдебната система застрашава интересите на хората, които досега са контролирали ключови институции.

По думите му процедурата за избор на нов ВСС няма да бъде прибързвана, въпреки очакванията за бързи действия. „В най-скоро време ще бъдат приети правилата, с които започва процедурата. Тя върви в рамките на възможните срокове и ще приключи по възможно най-бързия начин. За нас е много важно да не претупаме нещата. Законите и процедурите имат смисъл само когато се спазват, защото иначе рискуваме всичко направено да бъде обезценено впоследствие“, заяви Кутев.

Той подчерта, че „Прогресивна България“ ще търси подкрепа от всички парламентарни сили, но единствено ако тя е насочена към реална съдебна реформа, а не към запазване на досегашния модел.

„Разбира се, че ще работим с останалите парламентарни групи, но само ако целта е добър резултат. Не бива да забравяме, че хората, които изградиха зависимостите в съдебната система, не са изчезнали. Нито влиянието им е намаляло, нито средствата, с които разполагат. Единственото, което се промени, е политическата воля да бъде прекъснат този модел. Това няма да стане лесно и ще срещнем огромна съпротива, но сме решени да го направим“, каза депутатът.

Според Кутев именно реформата в съдебната власт е причината кабинетът да бъде подложен на силен натиск още в началото на мандата си. „Виждал съм много правителства през политическия си живот, но чак такава съпротива още на петдесетия ден не съм виждал. Хората, които години наред са контролирали съдебната система, политиката и бизнеса, много добре усещат, че са заплашени. Затова ще виждаме още опити този процес да бъде спрян. Нашата работа е да не го позволим“, коментира той.

Кутев беше категоричен, че изборът на нов ВСС трябва да гарантира независима съдебна система и ефективна прокуратура. „Трябва да направим така, че новият Висш съдебен съвет да не прилича на стария. Инспекторатът трябва да работи така, че съдиите да правораздават честно и навреме, а прокуратурата най-после да започне да върши работата си, вместо да замазва делата. Това няма да бъде лесно, но именно затова сме в управлението“, заяви депутатът.

По повод твърденията за зависимост между управляващите и ДПС заради подкрепата за бюджета Кутев отхвърли подобни внушения.

„Това, че ДПС са решили да подкрепят бюджета, е тяхно решение. То не означава, че ние имаме зависимости. Разликата с предишните управления е огромна - те правеха конституционни промени заедно с Делян Пеевски. Ние няма да влизаме в подобни сглобки и няма да правим компромиси, които да обезсмислят реформата“, подчерта той.

По думите му хората очакват не само политически заявления, а реални резултати в борбата с корупцията. „Промяната ще бъде истинска тогава, когато започне да работи прокуратурата. Защото когато става дума за огромни суми пари и за хора на най-високите етажи на властта, всичко трябва да бъде проверено. Това важи за всеки - независимо дали е в управлението или в опозицията. Даже ако е във властта, трябва да бъде проверяван още по-внимателно“, каза Кутев.

Той защити работата на вътрешния министър Иван Демерджиев и заяви, че разследванията трябва да стигнат докрай.

„Той има нашата подкрепа. Но нека не очакваме всичко да зависи само от него. За да има резултати, трябва да заработи цялата система - МВР, службите, прокуратурата и съдът. Държавата е по-силна от всеки олигарх. Няма човек, който да издържи, ако институциите работят по закон и в обществен интерес“, заяви депутатът.

Редактор "Екип на Петел",

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