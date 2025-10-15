Антон Кутев: В момента Борисов иска да е премиер, а Пеевски да е част от властта - ще се разберат

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Това, което снощи Бойко Борисов направи, е един театър, който беше добре изигран и който той много добре знае как да направи. Това означава, че властта се готви да премине на един нов етап. Дали ще го направи и как, предстои да разберем. Но аз смятам, че нещата, които те си бяха направили като задачи в началото на управлението, са възможни и предстоят - Борисов иска да е премиер, а Пеевски иска да участва в правителството. Това нещо може да се случи, ако се разберат и наистина са възможни.

Това коментира пред бТВ Антон Кутев.

Още преди три месеца говорехме, че ГЕРБ няма никакъв интерес да остава в това мнозинство, защото ще започне да губи чисто електорално резултатите за разлика от Пеевски, който има интерес, защото на него всичко му се случва и без да е във властта, коментира той.

Поеевски много умело изсмуква силите на партиите. Това го видяхме в Пазарджик. Да не би някой да се е съмнявал, че Пеевски ще изакара 5000 гласа?! А Наталия Киселова е съвсем друг случай. И Борисов, и пеевски няма да й позволят да бъде председател на Народното събрание, защото ако се стигне до служебно правителство, президентът може да я направи премиер. Това е работата с Киселова, там няма нищо друго, коментира той.

Винаги съм се чудил на Пеевски защо му е да е в официалната политика. На него това му пречи и то му пречи от гледна точка на властта, която той така или иначе има. Но той иска. Очеведно той иска да е премиер, а за да го постигне трябва да участва във властта и той това ще го постигне. Дали Бойко Борисов ще успее да изтъргува влизането на Пеевски във властта срещу премиерския пост за себе си, предстои да разберем, коментира той.

Така че от тази гледна точка н яма никакви основания да се случат нови предсрочни избори, защото те не са изгодни нито за Борисков, нито за Пеевски, коментира той.

В момента е много важно кой държи кметовете, който държи през прокуратурата и през следствието тъмните сили, кой ще държи тези дето раздават кредитите и дето дават наказанията, посочи той.

Борисов си мисли, че ако той е премиер, възможностите на Пеевски рязко ще се съкратят в това изсмчукване на кадри от ГЕРБ, но не знам дали Пеевски ще му го позволи. Така че отново се връщаме към началото - ще успеят ли Борисов и Пеевски да се разберат единия да е премиер, а другия даа влезе официално в управлението, коментира той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!